К 2023 году абсолютно все вагоны Федеральной пассажирской компании, курсирующие в южном направлении, будут оборудованы биотуалетами, кондиционерами и розетками (последние - в каждом купе). Такое амбициозное заявление сделал глава ФПК Петр Иванов на конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие", организованной РБК.

Что касается других направлений, то их пассажирам повезет чуть позднее, к 2025 году. Да и то, увы, не всем. По планам перевозчика, розетки для подзарядки мобильных устройств появятся тотально (сейчас ими оборудована лишь половина пассажирского подвижного состава), доля вагонов с кондиционированием воздуха достигнет 99 процентов. А вот с биотуалетами дела обстоят чуть печальнее: в 9 процентах вагонов пассажиры и через шесть лет не перестанут стучать ногой по металлической педальке, с интересом наблюдая о круговороте воды (и не только) в природе.

Впрочем, наши путешественники, кто покидает родные Пенаты хотя бы пару раз в год, наверняка заметили в пассажирском сервисе изменения к лучшему. На популярных направлениях достойные во всех смыслах вагоны курсируют уже давно. Да, возможно, душ есть не в каждом вагоне, но хотя бы один в штабном вагоне обязательно будет. Есть и розетки - минимум одна на купе, а в совсем свежих вагонах - так у каждой полки.

Не станем лукавить: железнодорожники стараются успеть за растущими требованиями пассажиров. Вспомните свои путешествия лет тридцать назад: много ли нам было надо? Полка, чай, сухое белье, чистый туалет. Ну и чтобы довезли в итоге. А сейчас? Тот же Петр Иванов привел на форуме результаты опроса пассажиров: какие "прибамбасы" они хотели бы видеть в вагоне. И итоги поразят человека даже с самым богатым воображением. Например, среди "экзотичных" пожеланий значатся лифт для подъема багажа на 2 этаж (63 процента опрошенных), вендинг со снеками и напитками (70 процентов), пеленальный столик в туалете (60 процентов), биде (72 процента), вендинг с предметами личной гигиены в туалете (71 процент), емкости для мусора под столиком (71 процент), откидные сиденья в большом коридоре (61 процент) и т.д.

Железнодорожники стараются успевать за растущими требованиями пассажиров

Из этих требований, на мой взгляд, логичен только душ (80 процентов). Остальные - как минимум признак барства. Трудно донести обертку от шоколадки до мусорного бака в конце коридора? Дойти до купе проводника попросить ложку-вилку - надо обязательно кнопкой вызывать его к себе, любимому (такую услугу хотят видеть 70 процентов опрошенных). Надеюсь, что для внедрения эксперты ФПК отберут самые необходимые сервисы. Хотя на разных маршрутах могут быть востребованы разные услуги. Возможно, вендинг в поезде Санкт-Петербург - Таллин будет популярен, а вот в "пятьсотвеселом" где-нибудь за Уралом - вряд ли…

Впрочем, перед мероприятием сотрудники РБК провели самостоятельный опрос пассажиров на площади трех вокзалов в столице: на что в первую очередь они обращают внимание при покупке билета на поезд дальнего следования? И вот как распределились их приоритеты: комфорт, цена, скорость, безопасность. И то, что безопасность они поставили лишь на 4-е место, вовсе не говорит о безалаберности людей: просто все уже привыкли, что железнодорожники обеспечивают безопасность перевозок на высшем уровне.

102 миллиона пассажиров перевезено поездами ФПК в 2018 году, из них половина - в плацкартных вагонах

"В нашем понимании безопасность - это априори. Мы даже это не обсуждаем, - подтвердил замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов. - Она всегда у нас с двойным-тройным запасом. А вот уровень комфорта - это действительно элемент, который очень быстро меняется с учетом того, что вокруг нас меняется и среда обитания, и мы сами меняемся. Наша задача все тенденции отслеживать и исполнять пожелания нашего главного заказчика - Федеральной пассажирской компании. У ФПК очень активная маркетинговая служба, они постоянно работают с пассажиром".

"ФПК активно изучает и спрос, и общественное мнение. И хотим сделать для пассажира понятное предложение, где он ясно увидит: как происходит ценообразование, за какую цену он может купить билет в нужном направлении и проехать с понятным ему уровнем комфорта.

Если кто обратил внимание, за последние два года достаточно много введено пиктограмм на билете, чтобы пассажир понимал, будет ли в вагоне кондиционер, биотуалет и т.д. Пассажир сегодня требует наличия Wi-Fi в каждом вагоне. 75 фирменных поездов уже оборудовали, их запустили к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Наша задача - чтобы все фирменные поезда были с Wi-Fi, с максимальной возможностью доступа в интернет там, где это обеспечивается сетями мобильных операторов, и с работой внутрипоездного портала", - рассказал Петр Иванов.

Да, к сожалению, интернет доступен не на всех просторах нашей необъятной родины. И там, где проходят поезда, часто нет рядом автомобильных дорог, крупных населенных пунктов, и операторам мобильных сетей экономически невыгодно устанавливать там вышки, обеспечивать современными сигналами передачи мобильных данных. Но у пассажира всегда есть доступ к внутрипоездному порталу, с которого можно скачать фильмы, книги, газеты, музыку. Есть даже внутрипоездной чат, по которому можно обмениваться мнением о поездке с путешественниками из других вагонов. С такими возможностями поездка всегда проходит незаметнее.