120 лет назад на воду спустили легендарный крейсер

31 октября 1899 года в Филадельфии (США) спустили на воду крейсер, который вписан золотыми буквами в нашу историю.

Постройка "Варяга" в США - $2,1 млн (без вооружения). Японцам его подъем и ремонт встал в 1 млн иен. В 1916 году Россия выкупила его за 4 млн иен. В 1917 году "Варяг" отправили в Англию на ремонт и там... бросили.

Верфь Чарльза Крампа бралась построить крейсер за 20 месяцев. Не все пошло по плану. Контракт заключали небрежно. Кроме того, американский пролетариат начал борьбу за свои права. Крамп выгнал бастующих, нанял штрейкбрехеров... Крейсер с трудом достроили, затянув сроки на полгода. Всплыло много дефектов, экипаж находился в состоянии постоянного аврала. Впрочем, так будет всегда - вплоть до знаменитого боя с японской эскадрой в 1904 году при выходе из порта Чемульпо (сегодня - Инчхон, он всего в 30 км от Сеула).

Хотя "Варяг" постоянно нуждался в ремонте, но считался современным и передовым крейсером. Масса инноваций, вплоть до электрических тестомешалок на камбузе. Корпус неплохо бронирован. Но при этом корабельную артиллерию почему-то решили не защищать бронещитами.

Странное зрелище: скоростной крейсер (почти 25 узлов, т.е. - 46 км/ч), несет мощное вооружение (главный калибр - 12 152-мм орудий), но с артиллеристами, открытыми для вражеского огня.

Видимо, адмиралы из Петербурга исходили из авось-концепции: крейсер будет стрелять по супостату, а по нему, кто знает, вдруг и не станут... Хотя что такое морской бой начала XX века? Артиллерийская перестрелка с большой дистанции. В Чемульпо "Варяг" начал сражение с японскими крейсерами с 8-9 км, и до конца баталии противники не сокращали дистанцию ближе 4,8 тыс. метров. Японская эскадра выпустила по "Варягу" свыше 400 снарядов. Из них в русский крейсер попали три 203-мм и шесть-семь 152-мм. То есть точность была менее 2%.

Но несут смерть не только прямые попадания. При контакте с рангоутом корабля срабатывает взрыватель: всех, кто не прикрыт броней на палубе, осыпает раскаленным градом осколков. Японская взрывчатка шимоза давала тот же смертоносный эффект при столкновении с водой. Вроде недолет, водяной столб у борта, а на палубе людей буквально разрывает на части.

...Тот бой "Варяг" вел около часа, после чего командир крейсера приказал возвращаться назад.

Командир французского крейсера "Паскаль" так описал "Варяг": "Палуба залита кровью, всюду трупы и части тел. Там, где проявлено столько геройства, все было разбито на куски..."

Все очевидцы отмечали: русские не паниковали, боролись за живучесть корабля. И даже изувеченные держались с ошеломляющим достоинством. Раненые офицеры и матросы отказывались покидать свои посты, терпели боль.

А вот чувства больших руководителей из Петербурга, сэкономивших на броне для артиллеристов, неизвестны. На этот счет мемуаров нет. Зато в номере "Российская газета - Неделя" от 07.08.2019 мы писали об исследовании питерского энтузиаста Вадима Шутикова. Во время авральной достройки крейсера в США адмиралы из Петербурга требовали выделить моряков для испытания ноу-хау: лопаты, которую носили на шляпе. Типа защита от осколков. Идиотизм? Коррупция? Цинизм?

Выживших героев чествуют на Родине. Из 570 человек на «Варяге» в бою погибли 22 человека, еще 12 умрут от ран позже. Раненых - около ста. Фото: Репродукция фото ТАСС

Основные повреждения "Варягу" нанес крейсер "Асама". Расчеты его 203-мм орудий были прикрыты 152-мм броней.

...Почему случился тот бой? Две империи пытались доминировать в регионе: Российская и Японская. Эта битва интересов логично завершилась войной, которую мы проиграли. Но велась она на территории Китая и Кореи. Интернета, блогеров и соцсетей не было, и все зависело от того, под каким соусом подать народу войну.

Император Николай II с генералами и адмиралами сделали ставку на героизм моряков. Иначе пришлось бы отвечать на неприятные вопросы: куда ты, государь, смотрел, если первый же бой завершился гибелью нашего самого современного крейсера? Что у тебя за адмиралы, если "Варяг" и старый "Кореец" вынуждены были сражаться аж против 14 японских кораблей?

А главное: почему "Варяг" был затоплен на мелководье? Японцы его подняли, отремонтировали, и он много лет им исправно служил.

Ситуация странная: в обществе - патриотизм, на флоте - непонимание. Командира "Варяга" царь засыпал наградами, тогда как, по мнению флотских, его следовало отдать под трибунал.

Флотские считали, что крейсер вполне мог прорваться: ночью, при полной воде и без тихоходного "Корейца". Японские крейсера его не смогли бы догнать. Правда, настигли бы японские миноносцы. Но битва с ними - это как схватка охотничьих собак с медведем. Убить его псы не могут, их задача - рвать зверя зубами, пытаясь задержать до подхода охотников (т.е. японских крейсеров). И тут уж - как повезет. Но даже в худшем случае "Варяг" погиб бы в бою. И не ходил до 1916 года под японским флагом. На борту "Варяга" (японцы его переименовали в "Сойя") за 1909-1915 годы прошли подготовку 776 морских офицеров Японии. При этом на корме крейсера они оставили название "Варяг". Говорят - как признание героизма русских моряков.

... Николай II, устраивая пышную встречу экипажам "Варяга" и "Корейца" в Петербурге, больше беспокоился о своем имидже, а не о флоте. Но легенды имеют особенность выходить из-под контроля и жить своей жизнью.

Пройдут десятилетия, и экипаж почти безоружного ледокола "Сибиряков" - всего пара 76-мм пушек! - примет бой против фашистского тяжелого крейсера "Шеер". Погибнет, но не спустит флаг. И войдя в историю как "полярный "Варяг".

А в отсеках тонущих кораблей разных эпох моряки, умирая, еще не раз будут петь: "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"!".

Кстати

Из песни слов не выкинешь

"Варягу" посвятили немало песен. Самая известная - на стихи австрийца Рудольфа Генриха Грейнца "Der "Warjag" ("Врагу не сдается наш гордый "Варяг"...). Но во время Первой мировой войны японцы нам стали союзниками, а австрийцы - наоборот. Между тем в третьем куплете были слова: "За Родину в море открытом умрем, где ждут желтолицые черти!"

Всем очень нравился этот сочный образ. Но "желтолицых чертей", вдруг ставших нам друзьями по оружию, решили не травмировать. Песню пели без третьего куплета. Старались лишний раз не упоминать имя автора стихов.

Неоднозначно

Судит история

Всеволод Руднев - командир "Варяга" во время боя у Чемульпо. В 1907 году японский император в знак признания героизма русских моряков наградил его орденом Восходящего солнца II степени. Руднев орден принял, но никогда не носил.