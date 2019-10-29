С годами люди меняются. И не всегда в лучшую сторону, что вполне объяснимо и прощаемо. Накопленные за жизнь болячки, нереализованные амбиции, справедливые и надуманные обиды - все это способно согнуть любого, даже самого стойкого.

Мой друг Руслан Аушев - счастливое исключение из этого, увы, почти тотального правила. Сегодня ему исполняется шестьдесят пять, а Руслан все такой же, каким был, когда мы познакомились много лет назад. Нет, ясно, что прибавилось мудрости в поступках и седины в усах. Но по большому счету он остался прежним. Верным своим высоким принципам и своим друзьям. Нетерпимым к фальши и предательству. Рыцарем чести. И при всем этом очень обаятельным, светлым и позитивным человеком. Давно замечено: куда бы он ни пришел - в зал официального совещания, дом друзей, терминал аэропорта, ресторан, поликлинику - там сразу возникает совсем другая атмосфера, появляется иная энергетика. Этот свет исходит и от золотой звезды на его груди, и от его души.

На фотографии, которую мы публикуем, он среди своих бойцов в диких афганских горах. Ему двадцать восемь лет, капитан, командир мотострелкового батальона. Неделю назад в часть, где служил Руслан, поступил указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. А потом, почти сразу, батальон выдвинулся в ущелье Панджшер для участия в крупной войсковой операции против отрядов Ахмад Шаха Масуда. Причем солдатам Аушева предстояло быть в авангарде дивизионных подразделений, то есть принимать огонь на себя.

С боями они достигли населенного пункта Базарак, где размещались штабные службы моджахедов, захватили много ценных трофеев, в том числе уазик, на котором передвигался Масуд.

- Где-то уже под утро, едва светать начало, я присел на камни, чтобы передохнуть, - рассказывал мне Руслан. - Рядом расположились солдаты из взвода гранатометчиков. Я немного покемарил, потом тихо встал, чтобы пойти проверить остальных бойцов. И вдруг за спиной слышу почти паническое: "Где комбат? Где комбат"?

Возвращаюсь: "Вы чего шумите"? Оказывается, дело было в том, что эти гранатометчики на своем собрании вынесли такое решение: "Аушева прикрывать ценой собственных жизней. Чтобы с этой операции он обязательно вернулся живым. Чтобы в Кремле ему вручили Золотую Звезду, и чтобы с этой звездой он возвратился в полк".

И ведь так оно все и было. Ему вручили Звезду, и он вернулся в полк. А в Грозный, где жили родители, полетело письмо: "Дорогие папа и мама! Поздравляю Вас с присвоением вашему сыну звания Героя Советского Союза. Спасибо Вам за то, что Вы меня родили, вырастили и воспитали. Я буду и впредь делать все для процветания своей Родины. Ваш Руслан".

И еще одна история, тоже связанная с ущельем Панджшер. Летом 1982 года его зачислили слушателем военной Академии имени Фрунзе. Настала пора прощаться с батальоном. Командир полка говорит: "Собирай вещи, высылают за тобой вертолет". Он собрался, дело-то нехитрое. Сидит в "летучке", понимает, что вот сейчас уедет из этих богом забытых мест - сначала в Кабул, потом в Москву. Прощай, Афган! А солдатам его еще воевать.

В "летучку" заходит начштаба батальона:

- Товарищ командир, личный состав по вашему приказанию построен!

Аушев вышел наружу. Стоят его орлы на речной отмели. На лицах все написано. Тишина мертвая.

Он застыл перед строем, а сказать ничего не может. Комок в горле. Пилотку на глаза натянул. А глаза-то мокрые. Так они и стояли минут пять в полной тишине, герой-комбат и его бойцы. Потом нашел в себе силы:

- До свиданья, товарищи!

Повернулся и пошел к вертолету.

Он застыл перед строем, а сказать ничего не может. Комок в горле. Пилотку на глаза натянул. А глаза-то мокрые. Так они и стояли минут пять в полной тишине - герой-комбат и его бойцы

Тогда он еще не знал, что спустя три года, закончив академию, еще раз вернется в эти враждебные чужие горы, будет тяжело ранен, а после госпиталя вернется снова. И после войны продолжится яркая и тоже вполне геройская жизнь: командование полком на Дальнем Востоке (он сделает его лучшим в военном округе), депутатство, трудные годы на посту первого президента Ингушетии, создание с нуля общественной организации ветеранов афганской войны, спасение заложников...

Все еще впереди. А пока короткий привал в далеких афганских горах. Что завтра? Кого настигнет пуля или осколок, а кому повезет?

Нам всем повезло, потому что рядом есть он - голубоглазый и отважный Руслан Аушев.

Редакция "Российской газеты" поздравляет многократного героя наших публикаций и нашего большого друга с 65-летием