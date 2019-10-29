Акула напала на туристов в Австралии

На островах Уитсанди, популярном среди туристов австралийском курорте на севере материка, акула напала на двух британских туристов. Одному она откусила ступню, а другого серьезно ранила. Об этом сообщается в Twitter австралийских спасателей штата Квинсленд.

"Пловцы боролись и барахтались в воде, чем и привлекли внимание акулы", - говорится в сообщении.

An English tourist has had his foot bitten off and another has serious lacerations to his lower leg after a shark attack in the Whitsundays today. Both were transported to Mackay Base Hospital by #RACQ #CQRescue in a serious but stable condition. — RACQ CQ Rescue (@cq_rescue) 29 октября 2019 г.

Потерявшему ступню британцу 22 года, другому - 28 лет. Их пришлось спасать с помощью вертолета, который затем доставил раненых в больницу в Маккэй Бэй. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Нападения акул на людей в районе Большого Барьерного рифа в Австралии - частое явление. Семь месяцев назад еще один британец серьезно пострадал от акул в районе Уитсанди, в прошлом году было еще несколько инцидентов.

В настоящее время в Австралии идут серьезные дебаты по поводу допустимости установки ловушек для акул. В апреле суд Квинсленда постановил снять часть ловушек, в которых гибнут акулы, морские черепахи и скаты, если их не вынуть оттуда в течение суток. Суд внял доводам защитников природы, считающих, что установка таких ловушек в целом не сказывается на количестве нападений на людей. Они также отмечают, что за последние 50 лет количество акул у побережья Квинсленда сократилось на 90 процентов.

Власти Квинсленда, в том числе премьер-министр штата Аннастэйша Палащук, полагают, что ловушки необходимы, а их опасность для морских обитателей преувеличена.