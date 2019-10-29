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29.10.2019 09:46
Рубрика: В мире

Акула напала на туристов в Австралии

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На островах Уитсанди, популярном среди туристов австралийском курорте на севере материка, акула напала на двух британских туристов. Одному она откусила ступню, а другого серьезно ранила. Об этом сообщается в Twitter австралийских спасателей штата Квинсленд.

"Пловцы боролись и барахтались в воде, чем и привлекли внимание акулы", - говорится в сообщении.

Потерявшему ступню британцу 22 года, другому - 28 лет. Их пришлось спасать с помощью вертолета, который затем доставил раненых в больницу в Маккэй Бэй. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Нападения акул на людей в районе Большого Барьерного рифа в Австралии - частое явление. Семь месяцев назад еще один британец серьезно пострадал от акул в районе Уитсанди, в прошлом году было еще несколько инцидентов.

Фото: iStock
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В настоящее время в Австралии идут серьезные дебаты по поводу допустимости установки ловушек для акул. В апреле суд Квинсленда постановил снять часть ловушек, в которых гибнут акулы, морские черепахи и скаты, если их не вынуть оттуда в течение суток. Суд внял доводам защитников природы, считающих, что установка таких ловушек в целом не сказывается на количестве нападений на людей. Они также отмечают, что за последние 50 лет количество акул у побережья Квинсленда сократилось на 90 процентов.

Власти Квинсленда, в том числе премьер-министр штата Аннастэйша Палащук, полагают, что ловушки необходимы, а их опасность для морских обитателей преувеличена.

В мире Океания Австралия
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