Американский спецназ захватил пятерых террористов на севере Сирии

Американцы провели операцию в сирийской провинции Алеппо. Спецназ захватил пять террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ).

Военнослужащие высадились с трех вертолетов в районе лагеря беженцев Джиср-эш-Шуюх, находящегося недалеко от города Джераблус. Данный населенный пункт сейчас под контролем оппозиции, напоминает ТАСС.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии. Именно это, уверены в Минобороны РФ, и есть главная причина нахождения американских войск в Сирии, а не борьба с терроризмом. "Абсолютно все находящиеся на территории Сирии залежи углеводородов принадлежат не "американским защитникам от игиловцев", а исключительно самим сирийцам", - подчеркнули в российском военном ведомстве.