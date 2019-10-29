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Житель Ленобласти построил собственную железную дорогу и паровоз 20:21
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Установлено неожиданное предназначение истуканов острова Пасхи 19:50
Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC 19:42
Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов 19:30
Минск и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности 19:29
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Грызлов: Для отвода войск на Донбассе потребовались серьезные усилия 18:32
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Овен

Успешными будут занятия рекламой или выставочной деятельностью. Обязательно уделите внимание здоровью.

Телец

Не стоит прятать деньги по углам, не пытайтесь приумножить свое богатство. Усилия не принесут результатов.

Близнецы

Вы будете испытывать прилив энергии. Такие эмоциональные всплески часто заканчиваются бессонницей.

Рак

Может случиться, что ваши планы не реализуются. Лучше заранее мудро предусмотреть несколько вариантов решения.

Лев

Проблемы в личной жизни. Старайтесь относиться к спутнику жизни с пониманием.

Дева

Не доверяйте безоговорочно поступающей информации и не увлекайтесь новой техникой.

Весы

Не следует критиковать друзей и родных. Работу с техникой лучше отложить.

Скорпион

У вас появится возможность заработать, но старайтесь не ослаблять энергетику организма. Удачная неделя для спорта.

Стрелец

Вам захочется атмосферы праздника, предаться беззаботной и даже разгульной жизни, насладиться заслуженным отдыхом.

Козерог

Не стоит предавать близких и друзей. Имейте мужество признавать ошибки и вовремя их исправлять.

Водолей

Займитесь сбором информации и разработкой документов для реализации ваших планов на ближайшее будущее.

Рыбы

Вам придется решать домашние проблемы. Наберитесь терпения и выполните свой нелегкий долг.

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