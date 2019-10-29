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29.10.2019 17:24
Рубрика: Экономика

Автотуристы едут в Госдуму

Караванинг может вписаться в российское законодательство
Набирающие популярность автотуризм и караванинг могут быть закреплены в России законодательно. Это откроет возможность для их регулирования и поддержки.
Пока еще немногочисленным владельцам трейлеров в России остается сейчас только мечтать о кемпингах такого размаха в путешествиях по стране. Фото: Татьяна Курашова Пока еще немногочисленным владельцам трейлеров в России остается сейчас только мечтать о кемпингах такого размаха в путешествиях по стране. Фото: Татьяна Курашова
Пока еще немногочисленным владельцам трейлеров в России остается сейчас только мечтать о кемпингах такого размаха в путешествиях по стране. Фото: Татьяна Курашова

Инициатива принадлежит Общенациональной ассоциации автомототуризма, ее прорабатывает экспертный совет Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, рассказал "Российской газете" президент ассоциации Сергей Лобарев.

Фото: iStock
Названы места, которые мечтают посетить российские туристы

Изменения предлагается внести в закон об основах туристской деятельности. Если закрепить автотуризм законодательно в качестве одного из приоритетных видов туризма, можно будет получить господдержку, поясняет он.

Автотуризмом намерены заняться и в Ростуризме. "Но нужно оценить необходимость внесения изменений в закон, возможно, они и не потребуются", - сказала "РГ" замначальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова.

Автомобилисты - одна из самых больших условных категорий потенциальных путешественников, например, в Москве их количество уже зашкаливает, говорит завлабораторией туристского брендинга РГУТИС Юрий Щегольков. Наличие автомобиля уже подталкивает отправиться в поездку.

По данным агентства "Турстат", по России путешествуют более 20 миллионов человек на автомобиле. Правда, многие отваживаются лишь на поездку выходного дня - не более чем на 400 километров от дома. Останавливаются автотуристы, как правило, в небольших отелях или в кемпингах. Но такие площадки в России пока редкость, их нужно создавать. Как нужно строить и площадки для караванинга, то есть для тех, кто путешествует на трейлерах (домах на колесах). Чтобы автотуризм развивался и не вредил окружающей среде и местным жителям, должна быть создана инфраструктура. Во многих случаях развитие автомототуризма не имеет альтернативы, ведь автокемпинги не требуют капитальных затрат, сопоставимых со строительством гостиниц и новых коммуникаций, отмечают в ассоциации автотуризма.

Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва

В России это пока неразвитый бизнес. Но 55 миллионов россиян были бы готовы отправиться в автопутешествие, убежден Лобарев.

Этот вид путешествий уже включен в новую стратегию развития туризма до 2030 года, чего раньше не было, говорит Меньшикова. Развивать автотуризм планируется по четырем направлениям.

Во-первых, будет совершенствоваться нормативная правовая база. Во-вторых, придется решать инфраструктурный вопрос. Конечно, автотуристов нужно обеспечить цивилизованными стоянками, кемпингами, местами питания и отдыха в пути. Уже есть примеры, как сделать это правильно. Так, в Суздале и в Москве (в Сокольниках) разбиты современные кемпинги, рассказывает Меньшикова. В-третьих, нужно обеспечить качество предоставляемых услуг. В том числе потребуется подготовить квалифицированные кадры. Наконец, в-четвертых, внимание уделят продвижению автотуризма.

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