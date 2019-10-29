Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC

Всемирная боксерская ассоциация присвоила чемпиону мира в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу титул суперчемпиона этой организации.

Об этом ТАСС рассказал менеджер российского боксера Вадим Корнилов. По его словам, вручение нового пояса россиянину должно состояться в ближайшее время. Пока же стало известно, что Бивол посетит поединок между другим чемпионом в этой весовой категории Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

На счету Бивола 17 побед и ни одного поражения. В 11-ти поединках россиянин победил своих соперников нокаутом. 12 октября в Чикаго Бивол защитил титул чемпиона мира, победив единогласным решением судей Ленина Кастильо из Доминиканской республики.

Любопытно, что в случае победы Ковалева над Альваресом, в которую верят немногие, не исключены объединительные бои между тремя россиянами, владеющими всеми престижными титулами в этой категории - Биволом, Ковалевым и Артуром Бетербиевым.