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29.10.2019 19:42
Рубрика: Спорт

Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Всемирная боксерская ассоциация присвоила чемпиону мира в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу титул суперчемпиона этой организации.

Об этом ТАСС рассказал менеджер российского боксера Вадим Корнилов. По его словам, вручение нового пояса россиянину должно состояться в ближайшее время. Пока же стало известно, что Бивол посетит поединок между другим чемпионом в этой весовой категории Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

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На счету Бивола 17 побед и ни одного поражения. В 11-ти поединках россиянин победил своих соперников нокаутом. 12 октября в Чикаго Бивол защитил титул чемпиона мира, победив единогласным решением судей Ленина Кастильо из Доминиканской республики.

Любопытно, что в случае победы Ковалева над Альваресом, в которую верят немногие, не исключены объединительные бои между тремя россиянами, владеющими всеми престижными титулами в этой категории - Биволом, Ковалевым и Артуром Бетербиевым.

Спорт Бокс
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