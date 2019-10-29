Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата

Российский дипломат, на которого ранее болгарские власти завели дело по обвинению в разведдеятельности, был объявлен персоной нон-грата. Об этом объявило посольство РФ в Софии 29 октября.

Как сказано в Twitter российской дипмиссии, "посольством получена нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата. Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на ответные действия".

Болгарская сторона попросила отозвать дипломата в течение 24 часов.