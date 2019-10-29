Больше всего россияне боятся болезней близких, войны и бедности

Самый главный страх большинства россиян - угроза болезней детей и родных. Так ответили 61 процент опрошенных "Левада-центром". На втором месте среди самых распространенных страхов - 42 процента - угроза войны, на третьем (31 процент) - страх бедности.

Еще 22 процента среди своих основных страхов назвали стихийные бедствия, 18 процентов боятся лишиться накопленных сбережений, 16 процентов участников опроса - потерять работу.

Среди других страхов, которые менее выражены и свойственны небольшому числу сограждан, - боязнь нападения бандитов, угроза произвола и заражения СПИДом.