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29.10.2019 10:10
Рубрика: Общество

Больше всего россияне боятся болезней близких, войны и бедности

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самый главный страх большинства россиян - угроза болезней детей и родных. Так ответили 61 процент опрошенных "Левада-центром". На втором месте среди самых распространенных страхов - 42 процента - угроза войны, на третьем (31 процент) - страх бедности.

Фото: iStock
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Еще 22 процента среди своих основных страхов назвали стихийные бедствия, 18 процентов боятся лишиться накопленных сбережений, 16 процентов участников опроса - потерять работу.

Среди других страхов, которые менее выражены и свойственны небольшому числу сограждан, - боязнь нападения бандитов, угроза произвола и заражения СПИДом.

Общество Соцсфера Социология
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