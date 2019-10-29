ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Как напоминает издание, Турция - пятый крупнейший торговый партнер России. В первом полугодии нынешнего года товарооборот между странами составил 15,4 миллиарда долларов с учетом услуг. А недавно Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение о расчетах в национальных валютах.

В Турцию Россия в основном экспортирует нефть и газ, металлы и изделия из них. Как предполагает РБК, наша страна поставляет энергоносители в Турцию за доллары. В американской валюте, вероятно, номинированы и поставки в Турцию российской металлургической продукции. Так, в первом полугодии 2019 года Россия в основном экспортировала товары и услуги в Турцию за американские доллары - 83,1 процента. В денежном выражении это более 8,5 миллиарда долларов. Лишь 11,7 процента российского экспорта в Турцию номинировано в рублях.

За рубли, скорее всего, осуществляется продажа российского оружия, предполагают эксперты издания.

В импорте турецких товаров и услуг в Россию рубль занимает более весомое место. Так, больше половины турецкого экспорта в Россию - это оказание услуг. В частности, за отдых на турецких курортах. Другой канал возможных перечислений рублей за импорт из Турции - продажа в Россию строительных услуг и стройматериалов.