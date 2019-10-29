Черногория не сможет составить конкуренцию Кипру

Новости

Планетоход NASA отправится на Луну за пробами льда 21:21
Истребители НАТО смогли сфотографироваться на фоне могучего Су-35 20:53
МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии 20:47
В Домодедово для спасения пассажира экстренно сел Airbus 20:42
Путин получил в подарок факсимиле книги-гимна единству России 20:41
Житель Ленобласти построил собственную железную дорогу и паровоз 20:21
В Петербурге произошел крупный пожар в заброшенном доме 20:18
В России появятся современные пригородные поезда с коворкинг-зонами 20:13
Установлено неожиданное предназначение истуканов острова Пасхи 19:50
Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC 19:42
Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов 19:30
Минск и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности 19:29
В Ярославле детсадовцы избили сверстницу 19:11
Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно 19:08
Новым мэром Череповца избрали Вадима Германова 18:55
В Кремле заявили об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади 18:51
Сайдик подвел итоги работы Трехсторонней контактной группы 18:50
Грызлов: Для отвода войск на Донбассе потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата 18:20
Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов 18:06
В России появился новый супервездеход 18:00
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом 17:57
Иностранцы смогу подавать миграционные документы в электронном виде 17:55
Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 20:27
Рубрика: Экономика

Остров неприкосновенности

Черногория не сможет составить конкуренцию Кипру
Текст: Лидия Захарова
Российская газета - Спецвыпуск № 244(8002)
Рынок "золотых виз" в этом году лихорадит. Кипр ужесточил правила получения гражданства за инвестиции в недвижимость, Греция намерена запустить такую программу, а Черногория и вовсе уже начала принимать заявки на гражданство за инвестиции.
Адриатическое побережье теперь привлекает не только туристов, но и инвесторов в недвижимость. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Адриатическое побережье теперь привлекает не только туристов, но и инвесторов в недвижимость. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Адриатическое побережье теперь привлекает не только туристов, но и инвесторов в недвижимость. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сейчас среди россиян наиболее востребованы паспортные программы Кипра и Мальты. "Особый интерес для наших соотечественников представляют объекты для сдачи в аренду, в которых достигается стабильная доходность на уровне 5-8 процентов, а для девелоперских проектов и редевелопмента она будет еще выше", - полагает Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank.

Если гражданство Кипра можно получить при покупке жилья от двух миллионов евро, то мальтийцы требуют всего 350 тысяч. "Потенциальных участников паспортной программы Мальты помимо жилья интересует коммерческая недвижимость, преимущественно апартаменты под сдачу в аренду. Кроме того, сейчас в стране есть девелоперские проекты с местными застройщиками и проекты под реновацию, доходность которых может достигать 20 процентов", - добавляет Марина Шалаева.

Фото: iStock
Мальта стала одним из лучших мест для инвестиций в недвижимость

В этом бюджете Мальте хорошую конкуренцию может составить Черногория, в начале октября открывшая программу гражданства за инвестиции. "Это самая доступная на сегодня инвестиционная программа европейского гражданства, если сравнивать с программами Кипра и Мальты. Поскольку страна претендует на членство в Евросоюзе, то это может серьезно повлиять на стоимость и ценность черногорского гражданства в будущем. Условия программы - инвестиции от 450 тысяч евро в одобренные правительством объекты недвижимости в прибрежном районе и Подгорице и 250 тысяч евро в проекты в северном или центральном регионе", - рассказали "РГ" в Henley&Partners.

Страна интересна для покупки недвижимости за мягкий климат и выход к Адриатическому морю. Паспорт Черногории дает возможность безвизового или упрощенного въезда в 122 страны, в том числе всю Шенгенскую зону, а также Израиль, Турцию и ОАЭ.

За инвестиции в недвижимость Черногория поборется с Грецией, Испанией и Португалией

"Сейчас минимальный входной порог предоставляют Латвия и Греция (250 тысяч евро), ускоренный ВНЖ на Кипре от 300 тысяч евро, в Испании и Португалии вход через инвестиции от 500 тысяч евро, - отмечают в Tranio. - Программа гражданства Черногории не уступает в своих условиях, а в чем-то и превосходит их: речь о перспективном регионе, стоящем на пороге вступления в ЕС". Черногория планирует войти в Евросоюз к 2025 году. "Для тех, кто готов ждать до 2025 года и не готов инвестировать более крупные суммы (как требуют программы Мальты и Кипра), это хорошая опция", - уверена директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова.

По мнению управляющего директора компании "Дом в Европе" Ольги Ульяновой, наиболее конкурентоспособной программой "Золотой визы" сейчас является Португалия. "Скорее всего, программа выдачи черногорских паспортов не внесет больших изменений в расклад существующих 17 паспортных программ за инвестиции. Но благодаря своей лояльности привлечет своих инвесторов и в этот регион и будет способствовать его экономическому благополучию", - отметила эксперт.

При этом Черногория для россиян не очень интересна, считает Алина Гафурова, руководитель Единого визового центра: "Сейчас популярные страны для переезда - Америка, Англия, Канада и вся Европа. Получение гражданства в любой из них - проблематично, и поэтому многие переезжают нелегально по туристическим визам".

Фото: iStock
Определен порядок добровольного отказа от иностранного гражданства

Будет ли программа гражданства Черногории привлекательной, зависит от трех факторов, полагает генеральный директор компании "Второй Дом", кандидат юридических наук Евгений Цикунов. Во-первых, как будет проходить сам процесс получения гражданства. Во-вторых, каким будет ценообразование одобренных проектов недвижимости. Для получения гражданства подойдут только объекты в одобренных жилых комплексах. В-третьих, позиция Евросоюза на запуск программы в Черногории. "Черногория наравне с Сербией имеет официальный статус кандидата в ЕС, и это безусловное преимущество программы гражданства. Как сказано в официальных документах ЕС, Черногория "может быть готова" к вступлению в союз в 2025 году. Но при этом в ЕС неоднократно давалась негативная оценка инвестпрограммам гражданства. После чего Болгария заявила о прекращении своей программы, а Кипр изменил условия программы гражданства в сторону ее ужесточения", - напомнил Евгений Цикунов.

Скорее всего, Черногория составит конкуренцию Греции, Испании и Португалии, где через покупку недвижимости в бюджете 250-500 тысяч евро можно получить вид на жительство этой страны и в дальнейшем продлевать его неограниченное количество раз.

Экономика Финансы Инвестиции В мире Европа Черногория
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6%
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми