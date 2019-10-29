Черногория не сможет составить конкуренцию Кипру

Рынок "золотых виз" в этом году лихорадит. Кипр ужесточил правила получения гражданства за инвестиции в недвижимость, Греция намерена запустить такую программу, а Черногория и вовсе уже начала принимать заявки на гражданство за инвестиции.

Сейчас среди россиян наиболее востребованы паспортные программы Кипра и Мальты. "Особый интерес для наших соотечественников представляют объекты для сдачи в аренду, в которых достигается стабильная доходность на уровне 5-8 процентов, а для девелоперских проектов и редевелопмента она будет еще выше", - полагает Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank.

Если гражданство Кипра можно получить при покупке жилья от двух миллионов евро, то мальтийцы требуют всего 350 тысяч. "Потенциальных участников паспортной программы Мальты помимо жилья интересует коммерческая недвижимость, преимущественно апартаменты под сдачу в аренду. Кроме того, сейчас в стране есть девелоперские проекты с местными застройщиками и проекты под реновацию, доходность которых может достигать 20 процентов", - добавляет Марина Шалаева.

В этом бюджете Мальте хорошую конкуренцию может составить Черногория, в начале октября открывшая программу гражданства за инвестиции. "Это самая доступная на сегодня инвестиционная программа европейского гражданства, если сравнивать с программами Кипра и Мальты. Поскольку страна претендует на членство в Евросоюзе, то это может серьезно повлиять на стоимость и ценность черногорского гражданства в будущем. Условия программы - инвестиции от 450 тысяч евро в одобренные правительством объекты недвижимости в прибрежном районе и Подгорице и 250 тысяч евро в проекты в северном или центральном регионе", - рассказали "РГ" в Henley&Partners.

Страна интересна для покупки недвижимости за мягкий климат и выход к Адриатическому морю. Паспорт Черногории дает возможность безвизового или упрощенного въезда в 122 страны, в том числе всю Шенгенскую зону, а также Израиль, Турцию и ОАЭ.

За инвестиции в недвижимость Черногория поборется с Грецией, Испанией и Португалией

"Сейчас минимальный входной порог предоставляют Латвия и Греция (250 тысяч евро), ускоренный ВНЖ на Кипре от 300 тысяч евро, в Испании и Португалии вход через инвестиции от 500 тысяч евро, - отмечают в Tranio. - Программа гражданства Черногории не уступает в своих условиях, а в чем-то и превосходит их: речь о перспективном регионе, стоящем на пороге вступления в ЕС". Черногория планирует войти в Евросоюз к 2025 году. "Для тех, кто готов ждать до 2025 года и не готов инвестировать более крупные суммы (как требуют программы Мальты и Кипра), это хорошая опция", - уверена директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова.

По мнению управляющего директора компании "Дом в Европе" Ольги Ульяновой, наиболее конкурентоспособной программой "Золотой визы" сейчас является Португалия. "Скорее всего, программа выдачи черногорских паспортов не внесет больших изменений в расклад существующих 17 паспортных программ за инвестиции. Но благодаря своей лояльности привлечет своих инвесторов и в этот регион и будет способствовать его экономическому благополучию", - отметила эксперт.

При этом Черногория для россиян не очень интересна, считает Алина Гафурова, руководитель Единого визового центра: "Сейчас популярные страны для переезда - Америка, Англия, Канада и вся Европа. Получение гражданства в любой из них - проблематично, и поэтому многие переезжают нелегально по туристическим визам".

Будет ли программа гражданства Черногории привлекательной, зависит от трех факторов, полагает генеральный директор компании "Второй Дом", кандидат юридических наук Евгений Цикунов. Во-первых, как будет проходить сам процесс получения гражданства. Во-вторых, каким будет ценообразование одобренных проектов недвижимости. Для получения гражданства подойдут только объекты в одобренных жилых комплексах. В-третьих, позиция Евросоюза на запуск программы в Черногории. "Черногория наравне с Сербией имеет официальный статус кандидата в ЕС, и это безусловное преимущество программы гражданства. Как сказано в официальных документах ЕС, Черногория "может быть готова" к вступлению в союз в 2025 году. Но при этом в ЕС неоднократно давалась негативная оценка инвестпрограммам гражданства. После чего Болгария заявила о прекращении своей программы, а Кипр изменил условия программы гражданства в сторону ее ужесточения", - напомнил Евгений Цикунов.

Скорее всего, Черногория составит конкуренцию Греции, Испании и Португалии, где через покупку недвижимости в бюджете 250-500 тысяч евро можно получить вид на жительство этой страны и в дальнейшем продлевать его неограниченное количество раз.