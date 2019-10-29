Чьи туфельки Александр III прятал в своем письменном столе

1 ноября 1894 года, 125 лет назад, закончилась эпоха Александра III. Он не дожил до пятидесяти, но многое успел, его правление вспоминают добром. Царь подморозил пошедшую было вразнос Россию, приостановил, а кое-где и повернул вспять реформы своего отца, и страна погрузилась в тихую, спокойную жизнь, которая была мила ему самому. Витте вспоминал об его среднем уме, громадном характере и прекрасном сердце, художник Бенуа - о производившем впечатление удара царском взгляде. К концу его царствования Российская империя считалась мощной державой, поражение в Крымской войне было забыто. Александр Александрович Романов оказался превосходным монархом - но не все знают, что править должен был другой.

Цесаревич поневоле

За упрямство и толстые щеки отец и мать прозвали великого князя Александра "бульдожкой". К нему не относились всерьез. Отец считал, что из него может выйти неплохой батальонный командир, но к государственным делам он неспособен.

Наследник престола и его младший брат были не похожи. Цесаревич Николай отличался острым умом, врожденной светскостью, тактом, способностями к наукам. Неотесанный и застенчивый великий князь Александр - богатырской силой и железным здоровьем.

Николая с детства готовили для престола, учителя занимались с ним по расширенной программе. Родители в нем души не чаяли.

...Цесаревич Николай отправился в большое заграничное турне, в Дании он влюбился в дочь короля, принцессу Дагмар, и сделал ей предложение. А в Италии заболел. Врачи слишком поздно распознали опасность. Николай Александрович умирал, и никто не понимал, в чем тут дело: врачи с горем пополам сошлись на диагнозе "туберкулезный менингит". Дагмар давала ему лекарства, младший брат держал цесаревича за руку. Николай Александрович, задыхаясь, говорил отцу:

- Папа, береги Сашу; это такой честный, хороший человек…

Через несколько дней у Российской империи появился новый наследник, и он отлично понимал, что эта роль ему не по плечу. Цесаревичу было 20 лет, вскоре он в первый раз в жизни влюбился. Это вызвало небольшой международный скандал.

Как цесаревич отказывался от престола

Мария Мещерская была круглой сиротой. Родители ничего ей не оставили, и она жила у тетки, державшей девушку в черном теле. Но княжна приглянулась императрице, и та пожаловала ей фрейлинский шифр. Мещерская была мила, грациозна, отличалась необыкновенно правильными чертами лица и глубокими выразительными глазами. Цесаревичу Александру княжна казалась божеством.

Роман развивался быстро, вскоре последовало первое объяснение. Они решили, что им надо вести себя сдержанно, не давать повода к сплетням и реже встречаться, но благоразумия хватило ненадолго. Княжне сделали выговор, наследник разъярился и написал в своем дневнике: "…Черт бы всех этих дураков побрал! Даже самые невинные удовольствия непозволительны, где же после этого жизнь, когда даже повеселиться нельзя. Сами делают черт знает что, а другим нельзя даже видеться".

Преодолев застенчивость, Александр позвал под венец датскую принцессу Марию Софию Фредерику Дагмар. Фото: Wikipedia.org

Это происходило зимой 1865-го, летом цесаревич должен был отправиться в Данию - было условлено, что он сделает предложение бывшей невесте брата. Но тут княжне сделал предложение другой, и в дневнике цесаревича появилась новая запись: "…Будет лучше, если я откажусь от престола. Я чувствую себя неспособным быть на этом месте, мне страшно надоедает все, что относится до моего положения. Я не хочу другой жены, как М.Э. Это будет страшный переворот в моей жизни, но если Бог поможет, то я буду счастлив с Дусенькой и буду иметь детей"...

В мае в датских газетах появились сообщения о том, что цесаревич влюбился в юную придворную даму и собирается расторгнуть помолвку. Александр II поговорил с сыном так, что тот запомнил это на всю жизнь.

- ...Я решил отказаться от престола, потому что чувствую себя неспособным…

- Что же ты думаешь, я по своей охоте на этом месте, разве так ты должен смотреть на свое призвание? Сначала я говорил с тобой как с другом, а теперь приказываю ехать в Данию, и ты поедешь. Княжну Мещерскую я отошлю. Убирайся вон.

На следующий день судьба свела влюбленных еще раз - они случайно столкнулись в коридоре. Молодые люди бросились друг к другу и долго целовались. Больше Александр никогда не видел княжну: ее отправили за границу. Через 4 года княгиня умерла родами, перед смертью она сказала подруге, что "никого и никогда не любила, кроме цесаревича".

Дагмар, она же Мария

В Дании цесаревича встретили с распростертыми объятиями, однако он чувствовал себя не в своей тарелке. Но Дагмар была мила, мысль о женитьбе понемногу переставала казаться ужасной. Предложения он тем не менее не делал. Королевское семейство волновалось, но Христиан IX понял, что цесаревич застенчив, и если они не возьмут дело в свои руки, прогулки и обеды будут тянуться до бесконечности.

Дагмар пригласила гостя посмотреть ее комнаты, там их оставили наедине, а тетушка принцессы заперла дверь, и цесаревичу было некуда деться. Когда он выдавил: "я прошу Вашей руки…", Дагмар бросилась ему на шею и разрыдалась...

В православии Дагмар стали звать Марией Федоровной. Царь выделил им Аничков дворец, и молодая тут же принялась его обустраивать. Императорская семья и петербургский свет души в ней не чаяли: цесаревна была красива, умна и к тому же отличалась легким характером. Это был прекрасный брак, их пример способствовал порядку среди Романовых. Близкие родственники доставляли много огорчений Александру III: на его взгляд, многие из них совершенно разложились.

Что бесило Александра III

Его собственный отец после смерти императрицы тайно обвенчался со своей любовницей и ввел ее и своих внебрачных детей в семью. Во время общих обедов она занимала место, принадлежавшее матери цесаревича - и это было невыносимо.

Дядюшка Константин Николаевич, генерал-адмирал и председатель Государственного Совета, сильный человек предыдущего царствования, открыто жил с танцовщицей Анной Кузнецовой и довел свои семейные дела до того, что его любимый сын содрал бриллианты с оклада иконы, которой Николай I благословил брак его матери, и через посредника заложил их в ломбард.

Второй дядя, Николай Николаевич, бывший главнокомандующий войсками гвардии, тоже завел вторую семью: его пассией стала балерина Екатерина Числова, родившая ему пятерых детей. Сын Николая Николаевича просил у царя разрешения на брак с сорокалетней дочкой лавочника, с которой он жил 10 лет, женой купца, матерью двух дочерей.

Законная жена Николая Николаевича была уличена в сожительстве с дворцовым священником протоиереем Лебедевым. Брат царя, великий князь Алексей Александрович, генерал-адмирал и главный начальник флота, сожительствовал с женой другого царского родственника, принца Евгения Лейхтенбергского. Никто из них не делал тайны из жизни втроем, они появлялись в свете.

Родня вызывала у Александра III ярость. Император был безупречным семьянином, свои личные дела он вел так же прямо и честно, как государственные. Но говорили, что в одном из ящиков его письменного стола был спрятан талисман давно прошедшей любви, старые дамские туфельки.

Много лет назад цесаревич Александр тайком стащил их из царскосельских комнат двадцатилетней фрейлины Марии Элимовны Мещерской.