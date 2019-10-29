Демонизация сербов - часть западной политики на Балканах

Вашингтон активно расширяет свое присутствие на Балканах и формирует своего рода Юго-Восточный бастион, преследуя цель выдавить в ближайшие годы из региона Россию. При этом сближение Белграда, Баня-Луки и Москвы, а также успехи сербской дипломатии на косовском направлении, автоматически приводят к новому витку демонизации сербов в западных СМИ. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович, который на днях представил общественности свою книгу - "Истребление сербов в Боснии и Герцеговине в XX веке", написанную по благословению Патриарха Сербского Иринея.

"Демонизация сербов никогда не прекращалась с 90-х годов прошлого столетия и, к сожалению, продолжается по настоящее время, - отметил ученый. - Сейчас мы можем наблюдать повышенную активность на данном направлении, что, вероятно, связано с шагами сербской дипломатии в косовском урегулировании и сербских лидеров по укреплению отношений с Российской Федерацией. Все это не отвечает интересам отдельных игроков на Балканах, из чего напрашивается вывод о том, что сербский народ по-прежнему будет целью различных информационных атак".

Между тем в своей новой книге Драга Мастилович приходит к заключению, что в ХХ веке сербский народ в Боснии и Герцеговине (БиГ) пережил тяжелые страдания и подвергся плановому истреблению, что поставило под угрозу физическое выживание сербов на этой территории.

"Во время Первой мировой войны сербы впервые столкнулись с концентрационными лагерями, в том числе детскими, практикой массового взятия заложников и разными видами террора по отношению к ним со стороны государства, чьими подданными они являлись, - напомнил профессор. - Тогда эти злодеяния казались современникам немыслимыми для цивилизованного европейского государства ХХ века. Однако то, что пережили сербы в Независимом Государстве Хорватия (1941 - 1945) во время Второй мировой войны, не поддавалось сравнению даже с самыми мрачными периодами средневековья".

Декан обращает внимание на тот факт, что страдания и массовое истребление сербов во время двух мировых войн имело катастрофические последствия для демографической ситуации сербского населения Боснии и Герцеговины. Затем после распада Югославии, поставленные под угрозу оказаться запертыми в границах нового мусульманского государства БиГ, с вновь навязанной им границей на Дрине, сербы ответили созданием Республики Сербской (РС).

"Во время войны 1992-1995 годов помимо великих страданий, сербский народ был вынужден массово покидать веками обжитые родные места, что привело, с одной стороны, к его этнической гомогенизации в границах Республики Сербской, а с другой стороны, к зачистке от сербов тех территорий, где они веками составляли большинство населения, например, Босанской Краины, - констатирует он. - Одним из самых негативных последствий войны 1992-1995 годов стало массовое переселение сербского народа из БиГ преимущественно в Сербию и Черногорию, а также во многие страны мира".

Драга Мастилович резюмирует, что трагедия, пережитая в ХХ веке, свела сербскую нацию западнее Дрины к "остаткам остатков", которые в настоящее время от полного истребления защищают только границы Республики Сербской.

"Процесс массового переселения из РС после войны 1992-1995 годов вызван был преимущественно экономическими факторами, а в последнее время напоминает некий тихий исход, угрожает в последующие десятилетия свести сербский народ в БиГ и к западу от Дрины в целом до уровня статистической погрешности, что уже произошло в Хорватии", - предупреждает ученый.

Между тем

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в октябре принял участие в пресс-туре представителей российских СМИ по Республике Сербской, по результатам которого он рассказал, что в российском массовом сознании давно и твердо сформировалась установка "сербы - это братья", подтверждением чего может служить поток добровольцев из РФ, приехавших сюда принять участие в югоконфликте на стороне сербов в 90-е годы прошлого столетия. "Конечно, сербы для нас - братья, - подчеркивает Валерий Федоров. - Мы проводили исследование о том, как россияне относятся к сербам на фоне других. Выяснилось, что они - одни из самых близких нам наций. Сейчас эта установка скорее в спящем состоянии, потому что, повторюсь, она активизируется в кризисные времена, когда есть яркая угроза Сербии".

Эксперт говорит и о том, что ситуация на Балканах не входит в круг повседневных интересов россиян. "Они начинают следить за регионом, когда там происходит что-то, что затрагивает главные жизненные ценности, - отмечает директор ВЦИОМ. - Например, война 90-х, распад Югославии, бомбежки НАТО нарушили мир, согласие, суверенитет, справедливость, гуманизм. Эти события вызвали большой резонанс и оказались подкреплены мощным, насыщенным информационным потоком. В такие эмоциональные моменты внимание к Балканам увеличивается".

При этом, по его словам, россияне понимают, что продвигаемый западный "проект Косово" нацелен на ослабление Сербии, усиление позиций НАТО и США в регионе. "Эта тема уходит корнями в 90-е годы. Мы помним, из-за чего НАТО и США стали бомбить Сербию, - указывает он. - И уже тогда по вопросу Косово Россия заняла четкую позицию, которой остается верна до сих пор. Она заключалась в том, что сепаратизм заканчивается плохо, признание террористов повстанцами и борцами за свободу народа откроет ящик Пандоры, и заштормит уже Бельгию, Испанию, Украину. Этот прогноз сбылся. Россияне понимают, что самопровозглашенная республика Косово - это сепаратистский проект, нацеленный на ослабление Сербии и создание большой проамериканской военной базы на Балканах. И конечно, с учетом ранее упомянутой установки о том, что сербы - это братья, и тот, кто против них, - тот против нас, россияне крайне негативно оценивают деятельность НАТО на Балканах".