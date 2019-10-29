Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят 5,5 млрд рублей

Пакет из одиннадцати союзных программ, двух проектов и 25 мероприятий запланирован в Союзном государстве на 2020 год. А доходы бюджета составят 5 млрд 521 млн российских рублей. Об этом сообщила 29 октября член Комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по бюджету и финансам Ольга Политико, передает БЕЛТА.

Парламентарий обратила внимание, что в последние годы рекордными темпами сокращается профицит бюджета, то есть неиспользованные остатки, которые раньше переходили из года в год. "По факту профицит бюджета будет 24,4 млн российских рублей, хотя еще в 2018 году бюджет был с профицитом в два с лишним миллиарда", - уточнила Политико.

В то же время политик дала понять, что обольщаться пока преждевременно. Дело в том, пояснила она, что "объем самих средств не увеличивается теми темпами, с которыми мы бы хотели финансировать союзные проекты. Особенно это касается научно-технических программ", - призналась парламентарий. Она полагает, что основными источниками пополнения доходной части бюджета должны стать доходы, получаемые именно от их реализации. Ведь "потенциал наших стран, особенно научно-технический, огромен. Это доказала и успешная реализация космических программ", - подчеркнула депутат.