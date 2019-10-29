Доходы семей с детьми и пенсионеров посчитают по-новому

Новости

Грызлов: Для отвода войск на Донбассе, потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата 18:20
Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов 18:06
В России появился новый супервездеход 18:00
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом 17:57
Иностранцы смогу подавать миграционные документы в электронном виде 17:55
Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям 17:55
Зеленского встретили акцией протеста в Мариуполе 17:49
Керчь снова возглавил Сергей Бороздин 17:44
Ученые назвали самый вредный продукт питания 17:40
В Подмосковье подняли минимальный размер зарплаты 17:37
Трамп: Вероятный преемник главы ИГИЛ уничтожен американскими войсками 17:35
В Нижегородском кремле нашли элементы первого в России фуникулера 17:25
Фитнес-трекеры Canyon: конкуренты Mi SmartBand и HONOR Band? 17:23
Британия начала уничтожать монеты, выпущенные к выходу королевства из ЕС 17:20
Синоптики рассказали о потеплении в Москве до плюс 12 градусов 17:10
Генетики нашли настоящую родину современного человека 17:08
В Коми нападение подростка на магазин попало на видео 17:04
Стартовали продажи пикапа совместной разработки Changan и Peugeot 17:02
По е-визе Петербург посетили уже более 14 тысяч иностранцев 16:52
В Барселоне испанского премьера охранял человек с портфелем-щитом 16:50
Московская канатная дорога изменит режим работы в праздники 16:47
Донской аэропорт Платов стал участником #tetrischallenge 16:38
Ледниковый период связали с внеземным воздействием 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 18:06
Рубрика: Общество

Бедность в тени

Доходы семей с детьми и пенсионеров посчитают по-новому
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
Минэкономразвития предлагает расширить методику обследований домохозяйств для выявления семей с низкими доходами. Это нужно, чтобы обеспечить самым нуждающимся адресную поддержку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект постановления правительства уже вынесен на общественное обсуждение. Как говорится в пояснительной записке к документу, его основная цель - снижение бедности и оказание социальной помощи населению, исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости. Для этого ежегодно, начиная с 2021 года, будут выборочно обследоваться доходы населения 160 тысяч домашних хозяйств. Под особым контролем окажутся семьи с детьми в возрасте до 18 лет (в том числе с детьми в возрасте до 3 лет и до 7 лет). А уже с 2020 года начнется выборочное наблюдение условий жизни и финансового положения граждан старшего поколения. Предполагается обследовать не менее 25 тысяч домохозяйств. Росстату с 2020 года предложено верифицировать свои данные об уровне бедности с данными о налогах и страховых взносах ФНС и ПФР по стране и по регионам. Это позволит повысить качество статистической информации о бедности в России.

50 процентов россиян готовы оплачивать мелкий ремонт, услуги нянь и таксистов из рук в руки

Однако данные эти официальные, а есть и скрытые от ведомств доходы. Согласно опросу Института общественных наук РАНХиГС, 50% россиян готовы оплачивать услуги репетиторов, нянь, таксистов, кулинаров из рук в руки. И все это без оформления трудовых договоров и отчислений в госфонды.

Рособрнадзор протестирует ЕГЭ по информатике на компьютерах

"Никто не сомневается, что нужно разделить тех, кто реально ну­ждается в деньгах, и тех, кто формально числится бедным, но при этом имеет серые доходы, - подчеркивает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Только, помимо опросов, необходимо разрабатывать иные подходы к анализу бедности. Лишь глу­бокий анализ бедности по социа­льно-демографическим и поведенческим фак­торам позволит разра­ботать меры по борьбе с ней, адапт­ированные к конкретн­ым обстоятельствам".

Под поведенческими факторами имеются в виду ситуации, когда расходы человека явно не соответствуют его доходам. Например, безработный имеет дорогой автомобиль. Но для того, чтобы обследовать домохозяйства со всех точек зрения, необходимы честные ответы. А люди имеют полное право не отвечать на вопросы Росстата и не впускать в дом посторонних.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"