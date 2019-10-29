Доходы семей с детьми и пенсионеров посчитают по-новому

Минэкономразвития предлагает расширить методику обследований домохозяйств для выявления семей с низкими доходами. Это нужно, чтобы обеспечить самым нуждающимся адресную поддержку.

Проект постановления правительства уже вынесен на общественное обсуждение. Как говорится в пояснительной записке к документу, его основная цель - снижение бедности и оказание социальной помощи населению, исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости. Для этого ежегодно, начиная с 2021 года, будут выборочно обследоваться доходы населения 160 тысяч домашних хозяйств. Под особым контролем окажутся семьи с детьми в возрасте до 18 лет (в том числе с детьми в возрасте до 3 лет и до 7 лет). А уже с 2020 года начнется выборочное наблюдение условий жизни и финансового положения граждан старшего поколения. Предполагается обследовать не менее 25 тысяч домохозяйств. Росстату с 2020 года предложено верифицировать свои данные об уровне бедности с данными о налогах и страховых взносах ФНС и ПФР по стране и по регионам. Это позволит повысить качество статистической информации о бедности в России.

50 процентов россиян готовы оплачивать мелкий ремонт, услуги нянь и таксистов из рук в руки

Однако данные эти официальные, а есть и скрытые от ведомств доходы. Согласно опросу Института общественных наук РАНХиГС, 50% россиян готовы оплачивать услуги репетиторов, нянь, таксистов, кулинаров из рук в руки. И все это без оформления трудовых договоров и отчислений в госфонды.

"Никто не сомневается, что нужно разделить тех, кто реально ну­ждается в деньгах, и тех, кто формально числится бедным, но при этом имеет серые доходы, - подчеркивает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Только, помимо опросов, необходимо разрабатывать иные подходы к анализу бедности. Лишь глу­бокий анализ бедности по социа­льно-демографическим и поведенческим фак­торам позволит разра­ботать меры по борьбе с ней, адапт­ированные к конкретн­ым обстоятельствам".

Под поведенческими факторами имеются в виду ситуации, когда расходы человека явно не соответствуют его доходам. Например, безработный имеет дорогой автомобиль. Но для того, чтобы обследовать домохозяйства со всех точек зрения, необходимы честные ответы. А люди имеют полное право не отвечать на вопросы Росстата и не впускать в дом посторонних.