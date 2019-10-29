Дорогая, но неплохая первая попытка - смотрим на фитнес-трекеры Canyon

Нидерландский производитель аксессуаров для компьютеров и мобильных устройств решил бодро и уверенно выйти на рынок повседневной электроники, представив беспроводную колонку, наушники и теперь еще пару моделей фитнес-трекеров и умных часов. Удалось ли Canyon выпустить достойные фитнес-трекеры за небольшие деньги? Давайте разбираться!

Действительно неплохой дизайн

Устройства от Canyon выглядят достаточно стильно и солидно. Они не пытаются быть похожими на ближайших конкурентов - в отличие от многих других трекеров. Да, ремешок у некоторых моделей пусть и не самого лучшего качества и похож на Apple Watch Nike+, зато он круто выглядит и заставляет спросить, что за девайс красуется у вас на руке.

Правда, абсолютно ко всем ремешкам есть одна большая претензия - плохая застежка. Она настолько некачественная и тонкая, что при расстегивании существует опасность попросту сломать ее или погнуть. Да и бренчит она неприятно. Что мешало поставить крепление понадежнее и качественнее - знает только Canyon. Кроме того, на некоторых моделях браслетов зарядка установлена прямо в корпус. Решение спорное, но интересное. Правда, чтобы достать зарядку из корпуса, нужно будет приложить серьезное усилие - браслет соединен с корпусом довольно крепко. Еще один минус - заряжать браслет от ноутбука на столе у вас не выйдет.

Но самая странная вещь - это надписи по бокам браслета "подороже". Зачем было портить корпус стильного трекера бесполезными названиями - большая загадка. Что самое смешное - на модели "попроще" их нет.

А что внутри?

Canyon выпускает два браслета - начального уровня и предназначенный для спортсменов. Примечательно, что первый выглядит гораздо солиднее и круче, чем браслет для спорта. В более простой модели установлен экран 0.96 дюйма с разрешением 160x79 точек стандарта TFT, аккумулятор емкостью 90 мАч, которого хватит примерно на 9 дней использования. Из доступных функций и датчиков, помимо акселерометра и пульсометра, установлены еще и: высотомер, мониторинг калорий, шагомер, мониторинг сна и даже мониторинг УФ-излучения. Модель для спортсменов отличается не очень разительно - в основном изменения коснулись экрана. Здесь стоит LCD-матрица с разрешением 160x80 точек, чуть более емкий аккумулятор, которого хватит примерно на две недели использования, и зарядка, спрятанная не в корпусе, хитрым образом встроенная в застежку.

В качестве операционной системы здесь установлена своя оболочка, которая объединяет в себе лучшие черты прошивок Xiaomi Mi SmartBand и HONOR Band. Она приятная, не вызывает какого-то сильного отторжения и работает без тормозов. Отдельно хотелось бы отметить классное мобильное приложение, которое не просто удобно в использовании, но и красиво выглядит и справляется со всеми возложенными на него задачами. Единственный его минус - невозможность привязать больше одного устройства. Во время теста это оказалось неудобным - ведь браслетов было два.

Все было так хорошо, пока не появилась цена!

Неплохие характеристики, интересный дизайн и собственные фишки - чем браслеты Canyon не конкуренты тем же Xiaomi и HONOR? Проблема в том, что компания выбрала очень сложный сегмент рынка, где царит большая конкуренция со стороны китайских вендоров.

Браслет начального уровня Canyon стоит в магазинах около 1600 рублей - на уровне Mi Band 2 или 3. С ними он как раз может конкурировать за счет цветного экрана и некоторых дополнительных возможностей.

Но второй трекер стоит на уровне 3590 рублей - на 500-600 рублей дороже новых Mi Smart Band 4 и HONOR Band. За эти деньги он проигрывает своим конкурентам практически во всем, и брать его стоит только ради эксперимента или нового опыта, хоть браслет действительно неплох. А вот трекер начального уровня можно смело рекомендовать к покупке - по соотношению цены и качества он действительно выделяется на фоне конкурентов. Дизайн зрелищнее, функциональность широкая, экран цветной.

В конечном итоге покупка зависит только от потребностей и желаний. Хотите уже проверенный временем гаджет? Это к китайским производителям. Хотите чего-то нового и готовы рискнуть? Посмотрите в сторону Canyon.