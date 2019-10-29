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29.10.2019 19:19
Рубрика: Общество

ФОМС: Пациенты стали чаще обращаться к страховым представителям

Текст: Ирина Невинная
Наиболее частая причина обращений россиян в страховые медицинские организации - это желание получить помощь из-за проблем и конфликтов, возникших во время лечения. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования в партнерстве с Всероссийским союзом страховщиков.

Напомним, именно на страховые медицинские организации была возложена обязанность не только контролировать качество медицинской помощи населению, но и помогать гражданам отстаивать свои права в системе ОМС. Для этой цели в стране был создан институт страховых представителей - специалистов, целенаправленно помогающих обращающимся к ним пациентам. Проведенный опрос показал: чаще всего к страхпредам обращаются, если возникли проблемы или конфликты при получении медицинской помощи (38,1 процент обращений). Каждый четвертый пациент пошел в свою СМО за консультацией в части организации медицинской помощи (27,4 процента), а каждый пятый - за справочной информацией (22 процента).

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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При этом осведомленность россиян о работе страхпредов растет. Треть опрошенных (31 процент) знала, что страховые поверенные обязаны консультировать пациентов по видам, срокам и условиям предоставления медицинской помощи. Каждый четвертый выразил убежденность, что они также должны отстаивать права пациента (25,4 процента), а также решать проблемы, возникающие во время лечения (24,7 процента) и содействовать в разрешении конфликтных ситуаций (23,1процента).

На данный момент россияне оценивают уровень работы страховщиков довольно высоко. Оценку "хорошо" поставил каждый пятый (20,2 процента) респондент, средний уровень удовлетворенности отметили 69,1 процента. Явно недоволен своей страховой медицинской организацией лишь каждый десятый участник опроса.

Почти треть опрошенных знает, что имеет право раз в год поменять свою страховую компанию. При этом желание это сделать выразили лишь 3,5 процента опрошенных, а большинство (69,8 процента) перемен не желает.

В рамках выполнения нацпроекта "Здравоохранение" предусмотрено, что пациенты должны иметь возможность оперативно связаться со своим страховым представителем. Для этого помимо уже давно и успешно работающих колцентров, в медицинских организациях организуют разные каналы связи: посты для присутствия страхпредов непосредственно в поликлиниках, прямые телефоны и терминалы. Об этом, кстати, осведомлены уже более трети пациентов (34,6 процента). В 2019 доля медицинских организаций, имеющих подобный канал связи должна составить 30,7 процента по всей России, в 2020 году - 47,8 процента, к 2024 году его должны иметь почти 73 процента медорганизаций первичного звена.

"Новые правила ОМС регламентируют работу страховых представителей в медицинских организациях: в поликлиниках предоставляются места для их работы. Это означает, что пациенты смогут получить консультацию о своих правах прямо в медицинской организации, а страховой представитель сможет оперативно разрешить возможный конфликт", - пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Фото: photoxpress
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Как подчеркивают в Федеральном фонде ОМС, в этом году 51,4 миллиона застрахованных проинформируют о необходимости пройти профилактический осмотр или диспансеризацию, пояснить, где это можно сделать, сообщить о графике работы медорганизации.

Более того, в ВСС уверяют, что страхпреды будут контролировать, пришел ли человек на диспансеризацию, и если нет, проведут дополнительную разъяснительную работу.

Со следующего года планируется открыть во всех регионах офисы по защите прав застрахованных - это еще одна возможность напрямую связаться со специалистом, получить разъяснения и помощь.

"Сегодня роль страховых медицинских организаций в защите прав и законных интересов пациентов возрастает. Поэтому обращение в вашу страховую компанию - это абсолютно правильный шаг. Причем мы призываем, чтобы пациенты это делали в процессе лечения. Это позволит не доводить проблемы до критического уровня", - отметила глава ФОМС Наталья Стадченко.

В исследовании приняли участие более тысячи шестьсот человек в возрасте от 18 до 65 лет из 8 федеральных округов России.

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