Forbes составил Топ-20 самых надежных застройщиков

Топ строительных компаний, выручка которых за 2016-2018 годы превысила 50 млрд рублей, составило издание Forbes.

Для того, чтобы назвать самых надежных застройщиков, из Единого реестра были отобраны 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016-2018 годы. Специалисты портала dataflat.ru на основании данных Росреестра и прайс-листов застройщиков составили выборку крупнейших девелоперов по выручке.

В рейтинг вошли 20 компаний, среди них - Группа компаний ПИК (она ввела в эксплуатацию за три года 4 730 000 кв. метров недвижимости), Etalon Group (1 134 181 кв. метров), Группа ЛСР (2 976 000 кв. метров), ГК "Самолет" (1 156 500 кв. метров), ГК ФСК (2 862 622 кв. метров) и другие.