"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"

Компания "Газпром" завершила заполнение газопровода "Сила Сибири". "Голубое топливо" с Чаяндинского месторождения в Якутии доведено до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

"Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай", - цитирует сообщение компании ТАСС.

Следующим этапом станет заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур.

Газ из "Силы Сибири" будет поставляться на внутренний российский рынок и Китай. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что экспортные поставки в Китай начнутся с декабря этого года. Максимальная пропускная способность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров в год.