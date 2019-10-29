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29.10.2019 17:08
Рубрика: Общество

Генетики нашли настоящую родину современного человека

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Университета Сиднея и сиднейского Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) установили, что настоящей родиной современных людей вида Homo sapiens является компактный район в Африке к югу от бассейна реки Большая Замбези. Об открытии рассказывает "Газета.ru".

Общепринятая теория гласит, что ранние предки человека современного вида Homo sapiens появились на территории Африки примерно 200 тысяч лет назад. А около 130 тысяч лет назад они начали постепенно распространяться по планете.

Фото: iStock
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До последнего времени ученым не удавалось точно определить местонахождение этой "колыбели" современного человека. На это претендовало несколько регионов. В новом исследовании доказывается, что ранние предки Homo sapiens появились к югу от бассейна реки Большая Замбези.

Это был довольно компактный ареал обитания, который включал в себя территории современных Ботсваны, Намибии и Зимбабве. Ранние люди прожили в нем около 70 тысяч лет после чего, действительно, начали свое путешествие по миру.

Уточнить местоположение родины современного человека помог генетический анализ. Ученые во главе с Ванессой Хейес собрали образцы крови жителей ряда южноафриканских стран и исследовали их митохондриальные геномы.

В результате был составлен самый большой на сегодня каталог гаплогруппы L0 - наиболее ранней известной популяции современного человека. В частности, к ранее известным последовательностям L0 было добавлено 198 новых.

Именно анализ этих митогеномов помог исследователям уточнить эволюционное древо и указал на настоящую родину первых современных людей. Кроме того, ученые выдвинули гипотезу, объясняющую, почему люди покинули данный регион.

По их мнению, отправиться в путешествие их вынудили обстоятельства. Около 130 тысяч лет назад начал заметно меняться климат. Водоемы пересохли, и первые Homo Sapiens начали свое грандиозное переселение.

Полностью исследование можно найти в журнале Nature.

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