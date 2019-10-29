Грызлов: Для отвода войск на Донбассе, потребовались серьезные усилия

Серьезные усилия РФ и ОБСЕ потребовались, чтобы возобновить разведение войск на Донбассе на ранее согласованных участках в Золотом и Петровском. Об этом заявил 29 октября полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

По его словам, потребовались серьезные усилия со стороны посредников, России и ОБСЕ, чтобы разведение войск все же началось.

"Донбасс был готов к разведению сил и средств уже 7 октября, согласно договоренностям Контактной группы, но украинские вооруженные формирования сорвали начало процесса", - отметил он.

Грызлов также напомнил, что разведение войск от линии соприкосновения на Донбассе - "часть нормандских обязательств Киева".