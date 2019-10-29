Новости

Москвичи и зрители 20 городов России увидят ролики-победители фестиваля "Каннские Львы" 15:36
Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли 15:30
Changan раскрыл характеристики нового кроссовера для России 15:25
В Одессу пришли корабли НАТО 15:19
Более 15 тысяч жителей Курска остались без тепла и горячей воды 15:03
Городской праздник выпускников впервые пройдет в "Лужниках" 15:02
В Волгоградской области два человека отравились газом 15:01
В школах Белгородской области планируют отменить домашние задания 15:00
Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения 15:00
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева 14:53
В Башкирии медикам передали передвижные пункты флюорографии 14:53
Калининградский рыбак выловил карпа весом более 26 килограммов 14:52
Hubble сфотографировал "космическое лицо" 14:52
В столичных Кузьминках спасли пловца 14:50
В Томской области из-за шторма закрыли переправу 14:50
Западные инвесторы Калви и Дельпаль останутся под домашним арестом 14:48
Участники инновационного кластера Москвы получат субсидии на инжиниринг 14:43
Вневедомственная охрана Росгвардии взяла под охрану ряд объектов ТЭК 14:39
В Рязани отца-курильщика арестовали за смерть троих детей при пожаре 14:37
Стрелявшему по зданию МВД в Ставрополе грозит пожизненный срок 14:36
Мишустин: Доля сомнительных операций по НДС сократилась до 0,6% 14:32
Ученые назвали лучшее время для бега 14:31
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири" 14:28
Мишустин сообщил о четверти миллиона зарегистрировавшихся самозанятых 14:20
Новосибирец сообщил о взрывных устройствах в универмаге и на вокзале 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 14:52
Рубрика: Общество

Hubble сфотографировал "космическое лицо"

Текст: Денис Передельский

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало изображение двух галактик, напоминающее гигантское лицо и полученное при помощи космического телескопа Hubble.

Как сообщает Phys.org, снимок был опубликован специально к празднованию Хэллоуина. Он был сделан усовершенствованной камерой 19 июня 2019 года в спектре видимого света. Камера захватила две сталкивающиеся галактики. Внешне они напоминают "призрачное" лицо.

Фото: ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)
В Солнечной системе обнаружили новую планету

Эта система галактик называется Arp-Madore. Она расположена в 704 миллионах световых лет от Земли. Столкновения галактик распространены во Вселенной. Большинство из них не являются лобовыми, но в данном случае, вероятно, происходит именно такая катастрофа.

Жесткое столкновение позволило системе на короткое время сформировать кольцевую структуру. Затем катастрофа вытянула и растянула диски галактик, состоящие из газа и пыли. В результате было образовано кольцо интенсивного звездообразования, которое и выглядит как лицо.

Эта система относится к довольно редкому типу. Чтобы образовать такое кольцо, галактики должны сталкиваться только в "правильном направлении". Необычным оказалось и параллельное расположение двух центральных "выпуклостей", образующих "глаза".

Поскольку на снимке они выглядят одинаково, ученые считают, что и две галактики, участвовавшие в столкновении, были одинакового размера. Это тоже отличают данную систему от большинства других. Как правило, маленькие галактики поглощаются своими более крупными соседями.

Рассекречено детальное фото с обратной стороны Луны
Трехмерная графика опровергла популярную теорию о Марсе
Общество Космос Общество Наука Филиалы РГ Столица
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"
Количество моногородов в России может сократиться вдвое