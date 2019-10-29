Hubble сфотографировал "космическое лицо"

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало изображение двух галактик, напоминающее гигантское лицо и полученное при помощи космического телескопа Hubble.

In celebration of #Halloween, Hubble has captured the collision of two galaxies of equal size that appears to resemble a ghostly face.https://t.co/rNI9jHN7W1

Credit: @NASA / @ESA , J. Dalcanton, B.F. Williams, and M. Durbin (University of Washington) pic.twitter.com/5CviTTaGAI — HUBBLE (@HUBBLE_space) 28 октября 2019 г.

Как сообщает Phys.org, снимок был опубликован специально к празднованию Хэллоуина. Он был сделан усовершенствованной камерой 19 июня 2019 года в спектре видимого света. Камера захватила две сталкивающиеся галактики. Внешне они напоминают "призрачное" лицо.

Эта система галактик называется Arp-Madore. Она расположена в 704 миллионах световых лет от Земли. Столкновения галактик распространены во Вселенной. Большинство из них не являются лобовыми, но в данном случае, вероятно, происходит именно такая катастрофа.

Жесткое столкновение позволило системе на короткое время сформировать кольцевую структуру. Затем катастрофа вытянула и растянула диски галактик, состоящие из газа и пыли. В результате было образовано кольцо интенсивного звездообразования, которое и выглядит как лицо.

Эта система относится к довольно редкому типу. Чтобы образовать такое кольцо, галактики должны сталкиваться только в "правильном направлении". Необычным оказалось и параллельное расположение двух центральных "выпуклостей", образующих "глаза".

Поскольку на снимке они выглядят одинаково, ученые считают, что и две галактики, участвовавшие в столкновении, были одинакового размера. Это тоже отличают данную систему от большинства других. Как правило, маленькие галактики поглощаются своими более крупными соседями.