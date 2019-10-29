Иностранцы смогу подавать миграционные документы в электронном виде

В будущем иностранные граждане смогут подавать заявления на получение государственных услуг в сфере миграции в электронном виде.

Поручение обеспечить такую возможность премьер-министр Дмитрий Медведев дал МВД России и Минкомсвязи, установив сроком исполнения 1 декабря 2023 года.

Также до 12 марта 2020 года глава кабинета министров ожидает от группы ведомств внесения в правительство проекта федерального закона, обеспечивающего применение налоговой ставки 13 процентов по НДФЛ в отношении доходов трудовой деятельности граждан, не являющихся налоговыми резидентами России.