Иностранные гости за три дня посмотрели более ста российских фильмов

В Москве завершился первый международный форум Key Buyers Event, в ходе которого российские кинокомпании показали международным закупщикам фильмов и дистрибуторам 119 проектов - 51 фильм, 42 сериала и 26 анимационных сериала.

Трехдневные скрининги включали в себя как готовые проекты, так и те, что находятся на стадии разработки.

В числе представленных фильмов, сериалов и анимации - 24 международные премьеры. Что касается фильмов - это такие проекты, как "Текст", "Кома", "Робо", "Вратарь Галактики", "Француз" и другие. Сериалы - "Шторм" и "Содержанки", "Холодные берега", "Екатерина. Самозванцы", "Триада", "Колл-центр", "Звоните ДиКаприо", "Филатов", "Дылды" и другие. Анимационные фильмы - "Урфин Джюс возвращается", "Фиксики против Кработов" и так далее.

Форум собрал в российской столице большое количество зарубежных дистрибуторов контента, работающих в разных жанрах, - на Key Buyers Event приехали 50 покупателей - байеров - представители топовых компаний из Европы, Латинской Америки, Азии и США, многие из которых уже закупали российские проекты для международного показа. С российской стороны в форуме приняли участие 33 компании. Вот несколько мнений по итогам работы первого в России подобного мероприятия, которое, как обещано, станет ежегодным.

Прямая речь

Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент": "Важно было показать нашим ключевым зарубежным партнерам весь рынок и его тенденции, а не только отдельных игроков; продемонстрировать уровень и качество производства во всех сегментах (кино, сериалы, анимация); динамику развития индустрии внутри и за пределами страны. Все это в совокупности должно укрепить восприятие России как страны с потенциалом, важный рынок для закупки контента и надежного партнера. Последнее особенно важно в рамках озвученного Министром Культуры В. Мединским заявления о рибэйтах и копродукции".

Kazufumi Nagasawa, управляющий директор HULU (Япония): "Наша компания фокусируется, в основном, на сериальном контенте. Некоторые сериалы, который я видел на скринингах Key Buyers Event, мне очень понравились. У них оригинальная концепция, а это - то, что мы ищем в контенте - оригинальность. Также я был впечатлен вашими художественными фильмами, особенно в жанрах экшн и sci-fi. В целом, мы очень заинтересованы в приобретении российского контента".

Леонид Годик, менеджер международных продаж, Beta Film (Германия): "Мы больше сконцентрированы на телевизионном контенте, сериалах, и здесь я, в первую очередь, обращал внимание на "пилоты" и трейлеры новых сериалов, хотя фильмы я также оценивал - с точки зрения работы режиссеров, сценаристов. Это важно, поскольку они работают и с телевизионными проектами. Нужно отметить, что уровень растет и растет".

Федор Бондарчук, режиссер, продюсер, основатель и соучредитель Аrt Pictures Studio: "Надеюсь, что Key Buyers Event в Москве встанет в один ряд с крупнейшими мировыми кинорынками. Многие международные дистрибьюторы приехали в Россию впервые, и особенно приятно приветствовать здесь наших партнеров, с которым мы давно и успешно сотрудничаем по нашим релизам: "Притяжение", "Лед", "Вторжение" и многим другим.... Если говорить о нашей последней картине "Вторжение", уже на этапе предпродаж были закрыты сделки на Японию, Францию, Италию, Германию и страны Латинской Америки, стоит отметить, что по сравнению с "Притяжением" общая сумма предпродаж на 65% выше".

Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии им.Горького, председатель правления киностудии "Союзмультфильм": "На Key Buyers Event мы показали семь анимационных сериалов, которые сейчас находятся в работе у компании "Союзмультфильм", в том числе, проекты для дошкольного возраста ("Оранжевая корова", "Зебра в клеточку", "Капитан Кракин"), для детей постарше ("Простоквашино", "Петя и Волк"), а также для малышей - "Пластилинки". В мире мало осталось пластилиновой анимации, а она очень нравится иностранным закупщикам. В целом, на форуме мы больше обсуждали именно копродукцию, поскольку основной шанс для анимации попасть на зарубежные рынки - это партнерство. Анимация - хоть и универсальный язык, но она лучше работает, если адаптирована к рынку".

Bulent Guluz, руководитель департамента закупок, FILMARTI (Турция): "Для международных дистрибуторов очень важно быть на этом форуме. На других кинорынках у нас не всегда хватает времени провести переговоры со всеми производителями контента. Для моей компании важно быть здесь, поскольку мы занимаемся анимационными проектами и тесно работаем с российскими анимационными компаниями. Но кроме анимации, вы производите хорошие сериалы и высокобюджетные художественные фильмы, которые, на мой взгляд, могут быть интересны турецкому рынку. В целом, я впечатлен организацией форума. Я посещал многие кинорынки в Германии, Франции, Италии и других странах, и увидел в России - одно из лучших профессиональных мероприятий киноиндустрии".

Генеральный директор компании "Экспоконтент" Александра Модестова: "Мы уже много лет организуем участие российских компаний в работе зарубежных кинорынков, и теперь впервые организовали такой в России с учетом нашего десятилетнего опыта и пожеланий игроков отечественной индустрии. Считаю, что нам удалось достигнуть целей, которые ставились изначально, - организовать пространство для коммуникации международных байеров с российскими производителями, представить новые проекты в разных сегментах, создать платформу для дальнейшей работы по продвижению российского контента. Это действительно переломный момент для развития индустрии".