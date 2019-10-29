На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Отмечу ряд важных особенностей этого документа. Во-первых, бюджет профицитен. Во-вторых, в нем заложена довольно низкая инфляция (в 2020 году она составит только 3%). В-третьих, продолжается снижение доли нефтегазовых доходов в формировании бюджета. Все это означает, что экономическая стабильность сохранится и социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме, не повторится ситуация 2016 года, когда мы были вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за резкого падения цен на энергоносители.

На выполнение поручений президента в бюджете 2020-2022 годов заложены значительные средства. В частности, запланировано существенное увеличение расходов на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением первого ребенка и на пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет. Также в соответствии с поручениями главы государства бюджетные средства будут направлены на расширение программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" (они распространятся на специалистов в возрасте старше 50 лет) и на реализацию новой программы "Земский учитель".

Как я уже писал в "Российской газете", при работе над бюджетом фракция "Единая Россия" уделяет особое внимание таким вопросам, как своевременность доведения бюджетных средств до регионов, сокращение разницы в бюджетной обеспеченности между субъектами Федерации, улучшение условий для реализации инвестиционных проектов и развитие сельских территорий. В ходе диалога с правительством мы достигли важных договоренностей по всем четырем вопросам.

Прежде всего будет законодательно закреплена обязанность федеральных органов исполнительной власти издавать подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные отношения, и заключать соглашения с регионами до 1 января. Это означает, что субъекты Федерации смогут начать работу по реализации национальных проектов и государственных программ не летом, как раньше, а уже зимой.

Помимо этого, десять регионов, находящихся на последнем месте по бюджетной обеспеченности, получат дополнительные субсидии. Софинансирование по национальным проектам для нуждающихся субъектов Федерации составит 99%, то есть федеральный центр возьмет на себя почти все расходы по соответствующим направлениям. Это будет способствовать сокращению бюджетного разрыва между регионами и повысит эффективность распределения средств из федерального бюджета. Так, например, при обновлении парка машин "скорой помощи" и школьных автобусов федеральные деньги будут тратиться в первую очередь на закупку транспорта для регионов-реципиентов, поскольку регионы-доноры могут приобретать ее самостоятельно. В результате новые машины появятся в нужном количестве во всех субъектах Федерации.

Чтобы улучшить инвестиционный климат, мы предложили министру финансов рассмотреть возможность частичного списания регионам бюджетных кредитов при вложении данных средств в инфраструктурные проекты через частно-государственное партнерство. Благодаря этому появятся новые дороги, газопроводы, электросети, инвесторы смогут использовать их для создания своих предприятий и будут активнее создавать рабочие места, изменится налоговая база, сократится необходимость дотирования многих субъектов Федерации.

Финансирование программы развития сельских территорий увеличено более чем в два раза по сравнению с 2019 годом и в следующем году составит почти 36 млрд рублей. Работа по изысканию дополнительных средств будет продолжена.