Из магазина меха в центре Парижа украли товаров на 500 тысяч евро

Французская полиция разыскивает преступников, укравших из магазина меха в центре Парижа товаров на 500 тысяч евро.

Владельцы торговой точки рассказали, что в субботу вечером дорогая верхняя одежда еще была на своих местах, а в понедельник утром многого не досчитались. На дверях бутика следов взлома обнаружено не было. Стражи порядка не смогли определить время совершения кражи.

Оказалось, что злоумышленники проникли в магазин через подвал, проделав в полу отверстие. Многие товары были связаны между собой цепочками с замками, но это не помешало ворам. Правоохранители пока не смогли выйти на след злоумышленников, сообщает ТАСС.