Минстрой собирается изменить подход к капремонту: в первую очередь будут ремонтировать дома, которые находятся в критическом состоянии. Решение о капремонте домов должно приниматься исходя из фактического износа конструкций, а не нормативных сроков, считают в министерстве. Такой подход планируется заложить в проект Стратегии развития ЖКХ РФ на период до 2035 года, который будет передан в правительство до конца года.

"Наступил определенный срок, мы заходим в дом и начинаем его капитально ремонтировать. И не всегда бывает так, что системы, которые должны в регламентном режиме ремонтироваться, имеют достаточный износ", - подчеркнул глава Минстроя Владимир Якушев.

Очередность ­капитального ремонта в скором времени может измениться: ­критерием ­станет состояние дома, а не регламентные сроки

Директор департамента стратегических проектов Минстроя России Михаил Гилев заявил, что Минстрой планирует в рамках технического учета научиться определять физическое состояние конструктивных элементов зданий.

"Это эффективно. Все с этим соглашаются. Мы эту процедуру прописываем. Здесь нужно будет в нормативных документах отработать процедуру: кто будет обследовать, кто будет делать заключения, кто будет выносить решения", - заключил Владимир Якушев.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова, в свою очередь, заявила о том, что необходимо также установить требования к конечному результату капремонта.

Стратегия развития ЖКХ РФ до 2035 года предполагает повышение качества жилого фонда, городской среды, услуг по управлению многоквартирными домами и общедомовым имуществом. Обозначены два сценария развития сферы ЖКХ в России. Первый - базовый сценарий, который предусматривает сохранение нынешнего уровня износа основных фондов с постепенным повышением технологической доступности и сохранением текущих цен. Второй сценарий развития (целевой) подразумевает ускоренное развитие сферы ЖКХ, комплексную модернизацию жилфонда и коммунальных систем с целью ликвидации накопленного износа коммунальных систем и аварийного жилого фонда.

"Оба сценария представляются в правительство, и правительство определит, по какому из них будет развиваться отрасль ЖКХ. Все мы прекрасно понимаем, что тарифные решения регулируются государством. И соответственно раз мы не можем установить экономически обоснованный тариф, то естественно должны быть предусмотрены бюджетные источники. Поэтому в зависимости от того, будут эти источники или нет, такой сценарий и будет выбран", - рассказал Владимир Якушев.

Рейтинг

Составленный Forbes рейтинг самых надежных застройщиков возглавили "Группа компаний ПИК" (она ввела в эксплуатацию за три года 4 730 000 кв. метров недвижимости), Etalon Group (1 134 181 кв. метров), "Группа ЛСР" (2 976 000 кв. метров), ГК "Самолет" (1 156 500 кв. метров) и ГК ФСК (2 862 622 кв. метров). Рейтинг учитывает объем и рост выручки, совокупный ввод в эксплуатацию квадратных метров, задержки ввода, чистый долг, прозрачность и отношение суммы требований, поданных к компаниям девелопера в арбитражные суды, к их выручке.

Подготовила Ольга Игнатова