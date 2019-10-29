Как доставка еды изменила облик наших городов

Рынок доставки готовой еды в России стал "экономическим чудом" и уже изменил привычки многих горожан. Пицца с доставкой стоит столько же, сколько в самой пиццерии.

По итогам 2019 года этот рынок может занять до 9 процентов в обороте общественного питания. Его емкость Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) оценивает в 86 миллиардов рублей, это в два раза больше, чем в 2018 году, сообщил "РГ" президент АКИТ Артем Соколов.

Для сравнения, оборот розничной торговли едой в России составляет около 14 триллионов рублей в год, приводят данные в Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР). "Сектор доставки еды быстро развивается, особенно в крупных городах. В ближайшие три года его доля в обороте общепита может вырасти до 15 процентов", - прогнозирует председатель правления РАЭРР Андрей Карпов.

Эксперты называют два основных драйвера этого "экономического чуда": развитие новых цифровых технологий и изменение потребительского поведения. В первую очередь заказчики готовой еды хотят экономить время. Во вторую - питаться не как в "совковых столовках".

При этом все чаще, думая о здоровье желудка, люди заказывают не только пиццу, хотя она, по-прежнему, безусловный лидер потребительских предпочтений. "Пользователи делают выбор и в пользу "домашних" блюд - котлет, супов, традиционных салатов. При этом пики потребления более сглажены по времени - активно заказывают и завтраки, и ужины. В целом доставка еды конкурирует со всеми другими альтернативными сценариями потребления пищи - в том числе с походом в магазин у дома и самостоятельным приготовлением еды", - рассказал "РГ" руководитель фудтех-направления "Яндекс.Такси" Максим Фирсов.

Основная аудитория крупнейших сервисов Delivery Club и "Яндекс.Еды" - "миллениалы". "Это люди в возрасте от 24 до 35 лет. Их 48% от общего числа заказчиков. Доли мужчин и женщин почти на одном уровне, с некоторым (до 4%) перевесом мужской аудитории", - рассказал Михаил Берлизев, руководитель компании QuietMedia, имеющей доступ к большим данным операторов сотовой связи.

Кому можно предъявить претензию за то, что курьер-велорикша нарушил в процессе доставки температурный режим для пиццы с морепродуктами?

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"За качество еды отвечает ресторан. Среднее время доставки составляет 32 минуты, за это время курьер не контактирует с заказом. Мы тщательно отбираем партнеров, и в случае жалоб ресторан отключают", - отмечает Максим Фирсов.

"Претензию потребитель может выставить как агрегатору, который взял у него деньги, так и ресторану. В любом случае потребителю должны вернуть деньги за некачественный товар", - полагает Артем Соколов. Вопрос в том, кто их вернет.

На рынке доставки еды требуется более четкое регулирование, как по обеспечению безопасности потребителей, так и повышению прозрачности движения денег, сходятся во мнении эксперты.

Для покупателя же возможности по доставке еды будут только расширяться. Уже сейчас "Яндекс.Еда" работает в 33 городах России и в двух городах Казахстана. "Помимо ресторанов к доставке готовой еды готовы подключиться и продуктовые сетевые магазины. Буквально на днях представители "Ленты" говорили о том, что у них есть для этого кухни", - сообщил Андрей Карпов.

Несомненно, технологии доставки будут меняться. "Но в ближайшее время мы вряд ли увидим дроны или беспилотные такси, доставляющие пиццу. Во-первых, государство все больше контролирует использование дронов, особенно в рамках городов. Во-вторых, когда потребитель заказывает еду, он хочет вообще не выходить из дома, а "беспилотники" пока подразумевают необходимость куда-то идти. Будут развиваться транспортные средства, например, электросамокаты. Но люди-курьеры останутся", - полагает Андрей Карпов.

"Вряд ли будут появляться какие-то сложные техсредства. Еду доставляют в густонаселенных городах, важна скорость, которую проще обеспечить курьерам. Многие агрегаторы уже выставляют дед-лайны доставки в 10-15-20 минут. Холодные макароны или пицца никому не нужны", - резюмирует Артем Соколов.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Алена Узбекова

А как у них?

Как ни удивительно, но в Германии, одной из самых развитых стран ЕС, рынок доставки еды вовсе не переживает бум. Совсем недавно с него ушел один из довольно распространенных сервисов. В компании объяснили, что причина сворачивания бизнеса - в "расширении услуг в других странах по всему миру", притом что особой конкуренции у нее не было. Без работы остались 1100 водителей, развозивших продукты. Статистика потребления в ФРГ показывает, что около 60 процентов граждан когда-либо пробовали заказывать еду онлайн, однако лишь 18 процентов делают это регулярно. Еще один сервис из Голландии, осваивающий немецкий рынок, признает, что выгоднее вести дела в небольших городах и поселках, где у бюргеров есть свои домохозяйства. Сотрудники фирмы говорят, что их потребителями становятся даже немецкие бабушки: "Мы для них тот же молочник, только в современной версии. Просто его можно вызвать через смартфон или планшет, благо для многих пенсионеров это уже не проблема".

Объем рынка доставки еды в Японии в 2018 году составил 3,8 миллиарда долларов. Это не столь много по сравнению с Китаем или США, потому что в Японии круглосуточные магазины-комбини и небольшие ресторанчики традиционно размещаются в шаговой доступности от дома или работы (только 1,3 процента потребителей заказывают доставку еды чаще раза в неделю). Среди наиболее часто заказываемых блюд - пицца и паста, суши и лапша рамен. Почти все сетевые рестораны имеют собственную службу доставки.

Подавляющее большинство курьеров развозят заказанную еду на мотобайках, часто четырехколесных, со съемным тентом от дождя и ящиком для заказа на багажнике с логотипом компании. Кроме того, Uber Eats с этого года начал создавать курьерскую службу из пенсионеров - они ходят пешком, совмещая таким образом работу и физическую нагрузку.

В странах Латинской Америки сервисы по доставке еды востребованы не меньше, чем в развитых государствах. Дело в том, что здесь зачастую хуже развит общественный транспорт, а из-за невысокого уровня доходов число автомобилей на душу населения тоже не так велико. Поэтому возможность получить готовую еду на дом особенно ценна. Более того, рабочая сила здесь гораздо дешевле, чем в Европе и США, а потому от желающих поработать курьером нет отбоя.

Подготовили Константин Волков, Игорь Дунаевский, Екатерина Забродина

Проверено на месте

По данным "Яндекс.Кассы", средний чек за заказ еды на дом в Москве - 1240 рублей, Санкт-Петербурге - 965 рублей, в Волгограде - 760 рублей, а в Оренбурге - 600 рублей. Фото: РИА Новости

В региональных столицах доставка еды на дом тоже начала набирать популярность вслед за Москвой и Питером. В основном заказывают пиццу, суши, лапшу WOK, осетинские и другие пироги, шашлыки. Реже - кофе и десерты. Услуги оказывают местные кофейни, пекарни, суши-бары и сетевой фастфуд.

Корреспонденты "Российской газеты" опросили любителей заказывать еду на дом в шести крупных городах - Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и Новосибирске.

Практически всех в первую очередь устраивают цены. Исключение - Краснодар. Здесь как раз основной проблемой назвали дороговизну. По той же причине услуга развивается в Краснодаре медленно.

Претензии в остальных городах почти одни и те же. На первом месте - несоблюдение сроков доставки. Вплоть до серьезных опозданий, когда еду доставляют холодной. Главная причина - пробки на дорогах.

Именно поэтому многие "курьеры с пиццей на ремне" начали ходить пешком, а где есть метро, спустились в подземку. Так надежнее. В Новосибирске многие пересели на велосипеды - курьеры сами выбирают, как им удобнее. Но опоздания все равно есть. И здесь уже приходится задабривать клиентов бонусами, поскольку конкуренция на рынке доставки еды растет с каждым годом. В Екатеринбурге, например, некоторые поставщики закладывают возможные опоздания в прайс: чем больше по времени задержка от оговоренного времени доставки, тем значительнее скидка от стоимости заказа для клиента. Тем меньше, понятно, получит курьер.

На втором месте - качество еды. Особенно пиццы и роллов, конкретизируют в Самаре. Пару месяцев назад здесь почти 50 человек попали в больницу, отведав роллов из сети ресторанов. Медики диагностировали: сальмонеллез. Заведение закрыли.

На третьем месте - эта проблема особенно характерна для Ростова-на-Дону и Красноярска - сложности с оплатой. Если наличными, то у курьера может не оказаться сдачи. Если платеж электронный, то - подключения к интернету.

Все эти проблемы можно было бы назвать "детскими болезнями роста", если бы сервис в России не существовал, по разным оценкам, уже лет десять. Конечно, без задержек в пути не обойтись. Здесь скорее недоработка, плохое планирование самих поставщиков еды. А проблемы с качеством и отступление от заявленных рецептов, не исключено, результат слабого внешнего контроля. Как и проблемы с оплатой. Понятно, специалистов Роспотребнадзора к каждой доставке еды не приставишь. И к каждому курьеру - фининспектора. Значит, надо объединяться едокам, советуют защитники прав потребителей, и не оставлять без официальной жалобы каждое нарушение.

Подготовили Константин Балагаев, Алексей Бондарев, Юрий Гень, Николай Грищенко, Ольга Дмитренко, Наталья Решетникова

Безопасность

Как правило, курьеры, доставляющие еду, пользуются любыми подручными средствами перемещения. В ход идут велосипеды, самокаты, электросамокаты, веломобили, а также скутеры.

Отсюда и проблема для окружающих. Если движение велосипедов у нас как-то регламентировано правилами дорожного движения, то всех остальных устройств - нет. По сути, их пользователи считаются пешеходами, поэтому и ездят они по тротуарам, грозя сбить с ног пешеходов, которые передвигаются на своих двоих. Особо смелые, а таких много, выбирают пути прямо по дороге, рискуя попасть под колеса автомобиля и засадить несчастного водителя на несколько лет в колонию.

То есть все упирается в регулирование этих средств передвижения. Сейчас Госавтоинспекция совместно с минтрансом разрабатывают проект нормативных актов, которые позволили бы как-то классифицировать эти устройства, а также прописали бы для них какие-то строгие требования. Но тут также остается открытым вопрос о привлечении их пользователей к ответственности.

Ведь на тех же курьерах нет никаких опознавательных знаков, кроме рюкзаков соответствующей службы доставки. Поэтому даже пожаловаться на их поведение невозможно. Это же не автомобиль с регистрационным знаком. А количество таких курьеров за последнее время резко увеличилось. И как призвать их к безопасному передвижению по городу, непонятно.

Игорь Моржаретто, автообозреватель "Вести FM":

- Доставка еды курьером - это очень удобно для потребителя. И такая практика есть во всем мире. Другое дело, что эти курьеры не знают или сознательно делают вид, что не знают правила дорожного движения. Уже были случаи, когда они сбивали прохожих, а также когда их сбивали водители.

Для начала их средства передвижения необходимо классифицировать и прописать для них правила. А потом требовать их исполнения и наводить порядок.

Петр Шкуматов, защитник прав автомобилистов:

- Для начала, откуда взялись курьеры. Они появились и в результате того, что растет скрытая безработица. Это - атомарная занятость. Все эти сервисы доставки устанавливают свои стандарты качества. Они говорят клиентам, что доставят еду за 15 минут. А как это сделает курьер, их не беспокоит. Их беспокоит только своевременная доставка. А если курьер опоздал, то он получает штраф.

В итоге курьеры, чтобы хоть что-то заработать , попросту игнорируют правила я и любые препятствия на своем пути. Для сервисов - это бизнес без социальной ответственности. А для курьеров способ немного заработать, пока не найдется другой работы.

Подготовил Владимир Баршев