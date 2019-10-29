Как поправить здоровье, не отходя от компьютера

Если весь рабочий день проходит в офисе, это значит, что восемь часов и больше человек сидит. Международная группа ученых выяснила, что в результате происходит. Опросили три тысячи служащих из Германии, Великобритании, Франции, а потом создали восковую модель типичной офисной сотрудницы (ее назвали Эммой), отработавшей на сидячей работе 20 лет. Такой внешности врагу не пожелаешь: у Эммы висит живот и намечается горб из-за искривления позвоночника, ноги отекают и развивается варикоз. Про внутренние болезни, например геморрой, Эмма молчит. Но наряду со всем вышеперечисленным это тоже удел всех, кто много сидит и мало двигается. Как вырваться из замкнутого круга?

У Сергея Пупонина - 40-летнего руководителя компании, разрабатывающей сайты, как у всякого компьютерщика, время, проведенное с ноутбуком, - это едва ли не все 24 часа в сутки за вычетом сна и еды.Нет, какая-то активность, да даже и спорт в его жизни присутствовали. Но компьютер "пожирал" почти все время. Поэтому немудрено, что Сергей, еще даже и не приблизившись к знаменитому мужскому "среднему возрасту", на собственной шкуре почувствовал все прелести сидячей жизни.

В какой-то момент, убедившись, что доктора и таблетки симптомы снимают, а полностью не вылечивают, Сергей стал искать противоядие. Нашел. Поправил здоровье сам, а потом открыл в соцсетях страничку Work4Wolk (вольный перевод - "Гуляй и работай"), где активно делится своим (ну и заодно чужим тоже) опытом, как совместить здоровую привычку двигаться с сидячей работой, от которой никуда не деться.

Совместил он просто. В один прекрасный день купил тренажер для ходьбы - беговую дорожку. Установил ее под высокий, почти до уровня груди компьютерный стол. Чтобы не сгибать голову над экраном ноута, вывел картинку на большую телевизионную панель прямо перед глазами. И... пошел по дорожке, одновременно выполняя работу и на компьютере.

Я, напросившись к Сергею в гости, тоже попробовала его спортивно-рабочий тренажер. Но печатать вслепую я так и не научилась, и мне приходилось то и дело опускать глаза к клавиатуре.

"Ничего, неделя-две тренинга, немного терпения - и все получится, - говорит Сергей. - Это вообще-то не моя идея. Я ее подсмотрел у крупных IT-компаний - Google, Apple, Microsoft, а вслед за ними Hyatt, Marriott и другие стали закупать для своих сотрудников новые рабочие станции - гибрид рабочего стола и беговой дорожки. Сейчас это уже четко выраженный тренд: вовсю обсуждается подобная программа и для американских госслужащих".

Что касается фрилансеров и частных предпринимателей - блогеров, журналистов, программистов-надомников, они покупают такое оборудование себе сами.

"Кампания против сидячего образа жизни активно идет и в Америке, и у нас. Но совместить хотя бы два часа ежедневной физической активности, работая в офисе, тем более в большом городе, где еще масса времени тратится на дорогу, - это из области фантастики, - поясняет Пупонин. - Поэтому мой позаимствованный у американцев метод "совмещения" энергичной ходьбы и работы - это, по-моему, не просто оптимальный, а единственно возможный вариант".

Международная группа ученых опросила три тысячи служащих из Германии, Великобритании, Франции, в результате была создана восковая модель офисной сотрудницы (ее назвали Эммой), отработавшей на сидячей работе 20 лет. У нее висит живот и намечается горб — следствие искривления позвоночника. Из-за плохого кровотока от недостатка подвижности у Эммы развивается варикоз, а ноги сильно отекают. Фото: ntv.ru

Конечно, Сергею приходится постоянно сталкиваться с критикой. Ему говорят: ну, может, мышцы и сердце ты и тренируешь, но наверняка тебе трудно сосредоточиться. Во время движения голова и глаза не фиксированы, значит, есть риск испортить зрение. После дорожки нужен душ, где его взять в офисе? И вообще лучше для спорта ходить в клуб, а гулять - на улице!

"Конечно, гулять на улице лучше, - не спорит Сергей. - Но найти время и на работу, и на физнагрузки, и на полноценный сон в нашем режиме нереально. А у меня это, как видите, получается. Что касается умения сосредоточиться и нагрузки на глаза... Да, мне пришлось подучиться печатать вслепую - и теперь основную работу я спокойно делаю на дорожке. И сосредоточиться монотонная не слишком быстрая ходьба не только не мешает, а, наоборот, помогает. Вот Обама, например, когда был президентом, имел привычку проводить совещания, важные встречи на ходу, во время прогулки. Говорил, что так ему эффективнее работается".

К тому же использование беговой дорожки заметно улучшает память и креативное мышление. "Это не только мое наблюдение, - говорит Сергей Пупонин. - Канадские исследователи тестировали две группы молодых людей: одна выполняла 40-минутные упражнения по чтению, шагая со скоростью 2,4 км в час. Другая - контрольная - просто сидя. Спустя 10 минут после завершения упражнения добровольцы отвечали на вопросы о прочитанном. Активность мозга контролировали с помощью электроэнцефалографа. У тех, кто ходил, результаты оказались лучше на 35 процентов". Сам Сергей, к слову, трудится на дорожке 2-3 дня в неделю, когда работает удаленно. Сам для себя выбрал режим: час работает и ходит, час сидит. За день получается пройти до 15 километров. Остальные дни недели, когда нужно присутствовать в офисе, Сергей работает в обычном режиме, потому что в офис тренажер пока еще только собирается поставить. Но дело это решенное.

Конкретно

Как сделать такое рабочее место самому?

1. Купить стол с регулируемой высотой - например, такие есть в Икее.

2. Купить шаговую беговую дорожку - их много разных, на "Яндекс-маркете" можно найти то, что удобно и устраивает по цене, - установить ее на комфортном расстоянии от стола.

3. Установить ноутбук на стол, а изображение вывести на телеэкран, повесив его на стену на уровне глаз на удобном расстоянии в зависимости от размера диагонали.

4. Подобрать удобную скорость движения дорожки и начать тренировки.