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29.10.2019 19:38
Рубрика: В мире

Защищают свой карман

Как США грабят нефтяные недра Сирии
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
Придумать предлог для оккупации и грабежа далекой и чужой страны? Это очень быстро получается у США, главная миссия которых в Сирии отныне заключается в "защите" сирийских нефтяных месторождений. Причем "защищать" источники углеводородного сырья американцы намерены не столько от международных террористов, сколько от их законного владельца - официального Дамаска, а также, по словам министра обороны США Марка Эспера, "от России".
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad

Для этого Пентагон, по данным американских СМИ, уже начал переброску на северо-восток арабской республики дополнительных механизированных частей.

США блокируют Дамаску доступ к энергоносителям, поступления от которых необходимы для реконструкции Сирии

Прибывающая из-за океана "звездно-полосатая" бронетехника отразит любую попытку захватить нефтяные поля со "всеподавляющей военной силой", грозно заявил Эспер. "Это наша миссия - защита нефтяных полей", - отметил глава Пентагона, указав, что доходы от продажи "черного золота" требуются для финансовой подпитки выпестованных Штатами курдских военизированных группировок.

Фото: REUTERS
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Цинизм подобных заявлений от представителя государства, так рьяно защищающего "суверенитет и независимость" малых стран, в том числе в Европе, а на самом деле банально грабящего ослабленную многолетней гражданской войной Сирию, просто зашкаливает. Так, по данным российского минобороны, США добывают нефть в САР с помощью оборудования, доставленного несмотря на ранее введенные против нефтепромышленности этой страны рестрикции. "Добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В начале этой недели реальный размер выручки Вашингтона от банального грабежа сирийских недр раскрыл не кто иной, как президент США Дональд Трамп.

"Мы удерживаем нефть. Запомните это. Я всегда говорил - держите нефть. И мы хотим удержать нефть - 45 миллионов долларов в месяц, - сказал Трамп. - Что я намерен сделать, наверное, так это заключить сделку с ExxonMobil или одной из наших крупных компаний для того, чтобы прийти туда и сделать это правильно".

Мнение

О том, зачем США на самом деле хотят сохранить контроль над нефтяными полями в Сирии, "Российской газете" рассказал руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин:

- Американцы очень сильно лукавят, заявляя о выводе войск США из Сирии. Мы уже 20 раз слышали, что они их то выводят, то не выводят, потом снова выводят, но при этом по факту они остаются в САР. Теперь глава Пентагона прямо заявляет, что основные нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, которые контролируются курдскими отрядами народной самообороны, останутся под защитой военного персонала США. И это лицемерно сделано "под соусом" того, чтобы нефть, дескать, не досталась ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России. - Прим. "РГ"). На самом деле Соединенные Штаты заинтересованы в продолжении контроля этих важнейших источников энергоносителей для того, чтобы они не достались законному правительству Сирии. И не дали официальному Дамаску возможность получать дополнительные валютные поступления, столь необходимые для реконструкции страны.

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