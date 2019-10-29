Какое телевидение ищут наши Робинзоны

В октябре этого года на церемонии вручения главной телевизионной награды страны случилось необычное. Телеканал "Пятница!", который фигурировал в шестнадцати номинациях, получил двенадцать ТЭФИ! Коллеги прямо на церемонии не знали как реагировать - одни радовались и поздравляли, другие - недоумевали, третьи - завидовали. А мы получили хороший повод посмотреть - какое именно телевидение сегодня востребовано, по мнению профессионалов, а заодно и изучить феномен "Пятницы!"

Кого наградили и почему?

- Сериал-комедия "Мылодрама" режиссера Ильи Куликова. Исполнитель главной роли Сергей Бурунов - "Лучший актер телевизионного фильма/сериала". Сериал показывает, как телевизионщики умеют смеяться сами над собой. Бурунов играет автозаправщика, который стал генеральным продюсером и делает суперпопулярный сериал. "Мылодрама" - в топе 3 среди самых популярных сериалов по запросам в интернете. Кстати, только в Сети первый сезон набрал 80 млн просмотров. И - да - новый сезон "Мылодрамы" стартует на телеканале "Пятница!" 11 ноября.

- "AGENT SHOW" с Анастасией Ивлеевой - "Лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма". Анастасия Ивлеева - "Лучшая ведущая развлекательного ток-шоу прайм-тайма". Это собственное шоу звезды instagram, у которой 12 млн подписчиков - больше, чем у Ксении Собчак. Каждый новый эфир посвящен одному гостю, в котором он рассказывает о предстоящих событиях его жизни. Гости еженедельного шоу - известные медиаперсоны, представители кино и телевидения, спортсмены, общественные деятели и звезды интернета. В каждом выпуске приглашенных ждет настоящий перформанс и специальные задания, во время которых Настя Ивлеева задает вопросы так, как умеет только она одна.

- Реалити-шоу "Секретный миллионер" - лучшее в номинации "Развлекательная программа "Образ жизни". В нем мультимиллионеры разъезжают по российским городам под маской бездомных бродяг, ночевать в приютах, работать на заводах и просить милостыню на улицах. За три предыдущих сезона миллионеры раздали простым людям почти 100 миллионов рублей. Сейчас в эфире - четвертый сезон реалити. Его участники: миллиардер, предприниматель и общественный деятель Андрей Ковалев, ресторатор и основатель "Чайхоны №1" Тимур Ланский, адвокат Никита Апаликов, акционер Gett Taxi Владимир Маринович и другие влиятельные люди России. Они побывают в Пермском крае, Липецкой области, Тольятти, Астрахани, Костроме, Челябинске и других городах страны.

- "Орел и решка. Семья" с ведущими Екатериной Гордеевой, Николаем Солодниковым и их детьми - "Лучшая программа для детей и юношества". Тот случай, когда программу о путешествия и представлять не надо. И это - не первая ее ТЭФИ. "Орел и решка" стал "Клубом кинопутешественников" для нового поколения. Если есть те, кто не знают, о чем программа - расскажем. Каждые выходные двое ведущих отправляются в различные города мира. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на сто долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на "золотой" банковской карте. Чтобы решить - что и кому достанется, ведущие перед каждым путешествием бросают монету. Орел - означает банковская карта.

- "На ножах" с Константином Ивлевым - "Лучшая развлекательная программа". В этой программе проинспектированы сотни ресторанов по всей стране. Многие из тех, кто не дотягивал или спотыкался в погоне за стандартами сервиса, встали на путь исправления. Легендарный шеф, добрейший и терпеливейший Константин Ивлев приезжает и учит, как дальше жить, готовить и обслуживать посетителей, чтобы стать приличным и прибыльным заведением.

- "Пятница! News" - "Лучшая информационная программа". Два ведущих "Пятницы!News" - смелая Ольга Благодарская (Роева) и харизматичный Игорь Лантратов. Запретных тем для них не существует. Ольга Благодарская (Роева) - сценарист, член-корреспондент, публицист и модель формата "plus 2 size". Выпускница МГУ по образованию является "историком-любителем", а по призванию - писателем. Ее конек - литературная подача новостей, честное мнение и экспериментальный юмор. Игорь Лантратов - радио и телеведущий, киноактер, виджей и диктор. За десять лет работы на телевидении Игорь полюбился зрителям своей галантностью и романтичностью.

- "Попроси у неба" - "Лучший документальный проект". Этот социальный проект, создан совместно с благотворительными фондами "Подари жизнь", "Искорка" и "Живой". Четыре документальных фильма про детей - подопечных фондов, которые узнали свой страшный диагноз. Каждый день для них может стать последним. Но они только начали жить и мечтают о самом разном: впервые увидеть море или подняться в горы, познакомиться со своими кумирами или покататься на слоне, помириться с родителями или встретиться с первой любовью. И они отправятся в потрясающее путешествие к своим мечтам. Путешествие, которое может прерваться в любой день.

- "Инсайдеры. Расследование с внедрением" - "Лучшее журналистское расследование года". Как работают изнутри торговые центры, кафе, бары, клубы, рестораны? Что кроется за красивыми вывесками и притягательными рекламными слоганами? "Инсайдеры" проникают туда, где еще не ступала нога телевидения и показывают зрителю то, что видят сами.

- "Утро Пятницы" - "Лучшая утренняя программа". Маша Ивакова и Лера Дергилева - обаятельная и веселая пара ведущих. Симпатичные девчонки задают настроение дня. А помогает им в этом команда популярных интернет-блогеров, в арсенале которых есть миллионы лайфхаков на все случаи жизни. Они знают все про мотивацию, фитнес, правильное питание, моду, мейк-ап и еще сотню вещей. Также каждое утро в гости к очаровательным блондинкам приходят популярные актеры, певцы и имиджмейкеры, чтобы поделиться персональными рецептами бодрого утра.

- "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым - во второй раз получил ТЭФИ как "Лучшая просветительская программа". Фотограф, журналист и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показывает такие места, куда не ступала нога хипстера! Камбоджа, Африка, Вьетнам, Индия, Индонезия… Зрители видят их глазами коренного населения и становятся свидетелями таинственных ритуалов...

Прямая речь

Регина Тодоренко вернется в шоу "Орел и Решка"

Регина Тодоренко с проектом "Регина+1" - "Лучшая ведущая утренней программы". "Регина+1" - это первое в России wellness-шоу для молодых мам. После того, как Регина стала мамой, у нее появилось множество вопросов. Как одновременно быть хорошей хозяйкой и идеальной мамой? Как правильно кормить малыша? Как нужно его держать? А массаж - это хорошо или плохо? Какие игрушки необходимы, а какие крайне не рекомендуются? Какие книги ему читать? Когда лучше с ним гулять? И как все успевать? В программе вместе с врачами, психологами, фитнес-тренерами, популярными блогерами и звездными родителями ведущая разбирается во всех интересующих молодых родителей темах.

Регина Тодоренко вернется в шоу "Орел и Решка". Фото: Предоставлено телеканалом "Пятница"

Обозреватель "РГ" зажала популярной ведущей несколько вопросов по поводу шоу, получившего награду. А о том, что ведущая вернется в шоу "Орел и решка" было объявлено на презентации сезона канала, однако говорить об этом еще рано.

Каким должен быть утренний эфир?

Регина Тодоренко: Веселым, эмоциональным, с большим количеством советов- лайфхаков, потому что это большой заряд эмоций на весь день. Для меня лично утро - это некий культ и большое количество ритуалов. Если ты начинаешь свой день хорошо и приятно, с чашечкой кофе и овсяной кашей и по телеку крутят Регину которая рассказывает о разных полезных вещах, то, мне кажется, что день будет прекрасным и настроение - отличным!

Что считаете "фишкой" вашей утренней программы на "Пятнице!"

Регина Тодоренко: Себя любимую - я очень скромная. "Фишка" программы - это я (смеется). А в целом, если серьезно - особенность программы - это большое количество полезной информации, которое даем я и мои соведущие. Это и спортивная рубрика про деток, которые все пробуют, про гениальных деток, которые много умеют. А еще я считаю, что наша "фишка" - в универсальности. Программа подходит, как молодым, так и взрослым, как малышам, так и тем, кто постарше

Чем ваша программа на "Пятнице" отличается от любого другого утреннего шоу на ТВ?

Регина Тодоренко: Как раз тем, что это утреннее шоу могут смотреть люди любого возраста, и оно им придется по вкусу и цвету, по наполнению и содержанию. Как показывает практика, видимо уже понравилось. И я благодарна нашим зрителям, за то. что они оценили наше шоу.

Компетентно

Важно иметь контент, который зритель утащит в свою норку

Николай Картозия - генеральный директор телеканала "Пятница!" отвечая на вопрос "РГ" в чем, по его мнению, успех канала, выделил две причины.

Сейчас происходит дораспад телевидения, и он ускоряется со страшной силой. Интернет удобен, его смотрят все. Телезвезд на ТЭФИ никто из пришедших туда молодых девочек и мальчиков не узнает. Автографы уже никто не берет - только селфи. Приходишь на ТЭФИ, и уже при взгляде на декорации тебя настигает атмосфера ранней телевизионной античности. Но самое главное - в Интернет в последнее время пришло много рекламных денег.

Николай Картозия понимает, как важна связь ТВ и интернета. Фото: Предоставлено телеканалом "Пятница"

Когда я писал стратегию "Пятницы!" в 2012 году, я понимал, что через несколько лет мы будем уже "по пояс в Интернете". Поэтому я с самого начала заложил в стратегию несколько важнейших вещей. Первое - у нас должны быть так называемые ведущие-гибриды. То есть они должны быть популярны и в телевизионной среде, и в Интернете. Поверьте, это в 2012 году было неочевидно. Поэтому мы брали уже готовых блогеров и учили их быть телеведущими - как в случае с Настей Ивлевой, либо мы брали телеведущих и помогали им стать блогерами - как в случае с Региной Тодоренко. Другие примеры я не буду приводить - их много. И наша машина маркетинга работала в двух направлениях. Регина вошла в "Орел и решку" с минимальным Инстаграмом по подписчикам, а вышла почти с 6 миллионами. На число подписчиков Насти Ивлеевой мы также сильно повлияли. И все они сохраняют связь с "Пятницей!" Никто из них не бросает наш канал ради Интернета. Потому что мы внутри объясняем связь. Телеаудитория, по- прежнему, влияет на все сегменты, интернет влияет на определенные страты. Я поясняю синергию между ними и власть рекламных денег. И они все популярны во всех средах и зарабатывают везде. Более того они участвуют во всех рекламных компаниях топовых брендов, и их можно увидеть на каждом телеканале - при этом они все работают на "Пятнице!" Совокупное число подписчиков наших ведущих - 35 миллионов! При помощи этой армии можно раскрутить все, что угодно за секунду. Любой проект! Так что "пятничная вселенная супергероев" - это наш секрет номер один.

Второй секрет - мы создаем контент, который монетизируется на всех площадках. То есть - в отличие от всех других телканалов, мы не запускаем контент, которым надо "забить сетку". Я исповедую принцип "Есть один хит - есть телеканал. Есть два хита - ты - король рынка!" У нас есть 10 суперхитов, 10 продуктов, которые можно показывать по телевизору, в Facebook, в телеграмм каналах, на You Tube, в Tiktok, где мы сейчас короли из всех телеканалов Вы знаете, что сейчас среднее времяпрепровождения в Tiktok 40 минут? Важно иметь контент, который зритель утащит в свою норку и уметь его монетизировать. И мы, как ни один другой канал, умеем это делать - везде на всех площадках.

Лучшие реалити

"Пацанки". Героини проекта лишены родительской любви и понимания окружающих. Они - заложницы неблагополучного окружения и образа жизни. Профессиональные педагоги и психологи "Пацанок" подготовят для девушек задания, каждое из которых поможет им измениться, заново открыться миру, полюбить его и себя. "Пацанки" - входит в топ-три самых популярных реалити-шоу по запросам в "Яндексе". В этом году стартовал 4 сезон.

"Зов крови" - психологическое роуд-муви, герои которого ищут своих биологических родителей. Каждый выпуск - это история о двух совершенно разных молодых людях, которые вместе с телеканалом отправляются на поиски своих родных мам или пап, бросивших их в раннем детстве. За несколько месяцев работы удалось помочь найти друг друга пятнадцати семьям. География поисков охватила Армению, Украину, Абхазию, Турцию, Корею, Ливан, Азербайджан и Россию.

"Четыре свадьбы" - у нас на ТВ практически нет шоу о свадьбах, в то время, как такие очень популярны в мире. В этом шоу четыре невесты и четыре жениха. И именно невесты соревнуются за путешествие мечты на медовый месяц. Каждая попытается доказать своим соперницам, что ее свадьба - самая лучшая. Для этого они - почетные гости на торжествах друг друга и оценивают свадьбы конкуренток. Победительница каждого получает подарок - романтическое путешествие на двоих. У этого шоу 19 млн просмотров на You Tube за 8 выпусков, и практически каждый выпуск попадает регулярно в тренды You Tube.

"Теперь я босс" - в этой программе суперуспешные предприниматели всего на три дня спускаются на уровень, с которого начинали, и помогают стартаперам настроить их бизнес. А "зеленые" управленцы усаживаются в кресла руководителей огромных корпораций. Смешно наблюдать за тем, как владельцы бизнес-империй пытаются вспомнить былое. Да и попытки стартаперов управлять корпорациями - забавны. Несмотря на то, что этот тв-эксперимент был придуман под клиента "Сбербанк", шоу пользуется популярностью. Получило "Тэфи-капитал" как лучшая телепрограмма. На You Tube каждый выпуск собирает около 1 млн просмотров.

Что будет?

Шоу "Ревизорро" - снова с нами!

Недавно канал "Пятница!" провел презентацию нового сезона. Он запустит 5 новых комедийных сериалов, вечернее шоу с Александром Гудковым и Екатериной Варнавой, вернет шоу "Ревизорро" и не только. Что касается сериалов - выйдет молодежный хит от создателей сериала "Глухарь" - честная молодежная драма "Капотня" про молодые банды и детей-беспризорников. Совместно с режиссером легендарных "Интернов" телеканал "Пятница!" выпустит сразу два сериала с Александром Ильиным в главной роли: "Олег" про беспутного папу, который вынужден один воспитывать трех трудных дочек, и "Робинзон" - история о том, как нефтетрейдер и любитель красивой жизни в результате кораблекрушения попадает на остров к туземцам-людоедам, и единственный его выход спастись - выдать себя за бога, жениться на дочке вождя и ждать, когда появится возможность сбежать. В 2020 году стартует новый сериал с Сергеем Буруновым "Копы мечты", над которым работает команда создателей "Полицейского с Рублевки" и "Мылодрамы". Полицейские будут действовать на корабле, на котором соберутся самые отпетые грешники и любители незаконных развлечений и отправятся в кругосветное путешествие. Еще одной премьерой станет сольный сериал Ольги Картунковой "Сеструха". В новом сезоне на "Пятницу!" вернется легендарное шоу "Ревизорро". Ведущей станет экс-участница шоу "Пацанки" Ксения Милас - она пойдет по тем местам, где не смогла пройти Елена Летучая. Таких мест 20. Также запустят вечернее шоу "Кто сверху" с Екатериной Варнавой и Александром Гудковым. Для любителей приключенческих программ стартует жаркое островное реалити "Любовь на выживание" - пары перед свадьбой проверят свои чувства в путешествиях, где их будут ждать тяжелые испытания. Запустится шоу "Доктор бессмертный" с Алексеем Бессмертным, где соберутся эксперты в области медицины и инста-мамы, и"Обложка" - всероссийская база талантов, которая поможет участникам исполнить их мечты и стать лицом с обложки.