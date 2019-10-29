Новости

Видео: певица Наргиз оказалась в центре "пьяного" скандала 23:16
Орешкин: В 2020 году инфляция снизится до 3 процентов 22:22
В Петербург доставили россиянку, впавшую в кому на турецком курорте 22:15
В Женеве готовятся к запуску сирийского Конституционного комитета 22:14
Придется подождать. Две новые Skoda Octavia дебютируют в 2020 году 22:14
Бастрыкин поручил разобраться в смерти ребенка от голода на Урале 21:50
Планетоход NASA отправится на Луну за пробами льда 21:21
Истребители НАТО смогли сфотографироваться на фоне могучего Су-35 20:53
МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии 20:47
В Домодедово для спасения пассажира экстренно сел Airbus 20:42
Путин получил в подарок факсимиле книги-гимна единству России 20:41
Житель Ленобласти построил собственную железную дорогу и паровоз 20:21
В Петербурге произошел крупный пожар в заброшенном доме 20:18
В России появятся современные пригородные поезда с коворкинг-зонами 20:13
Установлено неожиданное предназначение истуканов острова Пасхи 19:50
Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC 19:42
Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов 19:30
Минск и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности 19:29
В Ярославле детсадовцы избили сверстницу 19:11
Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно 19:08
Новым мэром Череповца избрали Вадима Германова 18:55
В Кремле заявили об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади 18:51
Сайдик подвел итоги работы Трехсторонней контактной группы 18:50
Грызлов: Для отвода войск на Донбассе потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 22:04
Рубрика: Спорт

Пролетая над Парижем

Карен Хачанов не смог защитить титул
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 244(8002)
Карен Хачанов завершил защиту титула на "Мастерсе" в Париже, едва ступив на корты. Российский теннисист вылетел из сетки, после того как в стартовом матче проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.

Еще накануне любители статистики начали просчитывать шансы Хачанова отобраться на Итоговый чемпионат года в Лондоне. Если бы Карен снова взял титул, он бы смог попасть в восьмерку сильнейших. Но, по правде говоря, Карен сейчас не в той форме, чтобы, как в прошлом году, в финале справиться c первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в двух сетах - 7:5, 6:4. Хотя та победа в Париже, безусловно, стала знаковой.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Теннисист Андрей Рублев поднялся в рейтинге АТР на рекордную позицию

- Здесь начался мой путь на высшем уровне. Титул стал поворотным моментом. Я обыграл четырех подряд теннисистов из Топ-10 подряд, сам занял 11-е место в рейтинге. Это был настоящий прорыв, - цитирует Карена пресс-служба АТП-тура. - Начало текущего сезона получилось не самым лучшим, но в целом годом я доволен. Я понимаю, что все могло сложиться еще хуже, так что нужно радоваться тому прогрессу, который есть.

Но можно ли тут говорить о прогрессе? В 2019 году Хачанов не взял ни одного титула, потерпев поражения почти в половине матчей, а именно в 25 из 52. Лишь на восьми турнирах россиянин обыгрывал больше одного соперника. В Париже Хачанов не смог защитить 1000 очков, поэтому в понедельник, когда появится обновленный рейтинг ATP, он покинет первую десятку.

Между тем вчера на последнем "Мастерсе" в сезоне стартовал и Даниил Медведев. Его матч против француза Жереми Шарди завершился после подписания номера "РГ" в печать. Турнирные расклады предполагают, что финал гарантирует Медведеву статус третьей ракетки мира. С Хачановым прогнозы не сработали, но вдруг Даниил действительно сможет обойти в рейтинге швейцарца Роджера Федерера.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6%
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми