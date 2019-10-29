Карен Хачанов завершил защиту титула на "Мастерсе" в Париже, едва ступив на корты. Российский теннисист вылетел из сетки, после того как в стартовом матче проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.

Еще накануне любители статистики начали просчитывать шансы Хачанова отобраться на Итоговый чемпионат года в Лондоне. Если бы Карен снова взял титул, он бы смог попасть в восьмерку сильнейших. Но, по правде говоря, Карен сейчас не в той форме, чтобы, как в прошлом году, в финале справиться c первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в двух сетах - 7:5, 6:4. Хотя та победа в Париже, безусловно, стала знаковой.

- Здесь начался мой путь на высшем уровне. Титул стал поворотным моментом. Я обыграл четырех подряд теннисистов из Топ-10 подряд, сам занял 11-е место в рейтинге. Это был настоящий прорыв, - цитирует Карена пресс-служба АТП-тура. - Начало текущего сезона получилось не самым лучшим, но в целом годом я доволен. Я понимаю, что все могло сложиться еще хуже, так что нужно радоваться тому прогрессу, который есть.

Но можно ли тут говорить о прогрессе? В 2019 году Хачанов не взял ни одного титула, потерпев поражения почти в половине матчей, а именно в 25 из 52. Лишь на восьми турнирах россиянин обыгрывал больше одного соперника. В Париже Хачанов не смог защитить 1000 очков, поэтому в понедельник, когда появится обновленный рейтинг ATP, он покинет первую десятку.

Между тем вчера на последнем "Мастерсе" в сезоне стартовал и Даниил Медведев. Его матч против француза Жереми Шарди завершился после подписания номера "РГ" в печать. Турнирные расклады предполагают, что финал гарантирует Медведеву статус третьей ракетки мира. С Хачановым прогнозы не сработали, но вдруг Даниил действительно сможет обойти в рейтинге швейцарца Роджера Федерера.