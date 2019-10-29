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Карточная игра из "Ведьмака" доступна на iPhone. Android пока в пролете

Текст:   Богдан Бобров
29.10.2019,  
16:20
Фото: CD Projekt Фото: CD Projekt
Фото: CD Projekt

Для владельцев "яблочных" девайсов стала доступна мобильная версия карточной игры "ГВИНТ: Ведьмак". В список поддерживаемых устройств входят iPhone 6s, iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2, iPad Pro, iPod Touch 7 или новее, требуется iOS 12.0 и выше, а также постоянное подключение к интернету.

Проект распространяется бесплатно, а внутриигровые покупки необязательны, в целом "Гвинт" лишен каких-либо донатных перекосов в балансе.

Заявлена поддержка русского языка.

Пользователи в социальных сетях заспамили разработчиков вопросами о релизе игры на Android, а автор самого топового комментария под трейлером на YouTube просит разбудить его, когда игра выйдет на конкурирующей платформе.

Версия для зеленого робота в настоящее время находится в стадии разработки и ее запуск ожидается только в следующем году.

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Впервые "Гвинт" был мельком упомянут в оригинальном книжном цикле Анджея Сапковского - Белого волка к азартному увлечению там пристрастили краснолюды (местный аналог дварфов), затем колоды перекочевали в основную серию CD Projekt в качестве мини-игры, после чего, в итоге, был создан отдельный Free-to-play-проект.

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