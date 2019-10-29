Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По данным издания, данный вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.

В частности, газета ссылается на письмо, которое в середине октября министр экономического развития РФ Максим Орешкин направил председателю комитета по экономической политике Госдумы Сергею Жигареву. В письме отмечается, что в рамках разрабатываемой госпрограммы "Развитие моногородов" планируется провести сплошной пересмотр перечня моногородов в 2020 году.

В то же время в самом Минэкономразвития сообщили, что на первом этапе не планируется радикально пересматривать перечень, так как нельзя оставлять кризисные города без поддержки.

Но новая программа поддержки моногородов все равно должна быть разработана и принята. Ведь старая досрочно прекратила свое существование с 1 января нынешнего года после критики Счетной палаты. Ее проверка показала, что меры по поддержке моногородов не привели к их стабильному развитию, программа не облегчила и не упростила жизнь населению.

Моногорода - это населенные пункты, которые создавались в советские годы вокруг какого-нибудь предприятия. Практически все население таких городов было занято работой на предприятии.

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике. Во втором случае это, например, Набережные Челны в Татарстане или Полевской в Свердловской области. Если города исключат из списка госпрограммы, они не смогут получать господдержку.