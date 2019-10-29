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29.10.2019 07:30
Рубрика: Экономика

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

Текст: Ольга Игнатова
Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Город Набережные Челны. Фото: Роман Пинчук/РИА Новости Город Набережные Челны. Фото: Роман Пинчук/РИА Новости
Город Набережные Челны. Фото: Роман Пинчук/РИА Новости

По данным издания, данный вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.

Фото: Violetkaipa/iStock
Как будут поддерживать моногорода в России

В частности, газета ссылается на письмо, которое в середине октября министр экономического развития РФ Максим Орешкин направил председателю комитета по экономической политике Госдумы Сергею Жигареву. В письме отмечается, что в рамках разрабатываемой госпрограммы "Развитие моногородов" планируется провести сплошной пересмотр перечня моногородов в 2020 году.

В то же время в самом Минэкономразвития сообщили, что на первом этапе не планируется радикально пересматривать перечень, так как нельзя оставлять кризисные города без поддержки.

Но новая программа поддержки моногородов все равно должна быть разработана и принята. Ведь старая досрочно прекратила свое существование с 1 января нынешнего года после критики Счетной палаты. Ее проверка показала, что меры по поддержке моногородов не привели к их стабильному развитию, программа не облегчила и не упростила жизнь населению.

Моногорода - это населенные пункты, которые создавались в советские годы вокруг какого-нибудь предприятия. Практически все население таких городов было занято работой на предприятии.

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По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике. Во втором случае это, например, Набережные Челны в Татарстане или Полевской в Свердловской области. Если города исключат из списка госпрограммы, они не смогут получать господдержку.

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