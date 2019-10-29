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29.10.2019,  
12:27
Текст:  Алексей Брусилов

"Конкурсы" для "Абрамсов": Беларусь нашла ответ на танковую угрозу США

Вооруженные силы Беларуси приняли на вооружение модернизированные ПТУР для противотанковых ракетных комплексов "Конкурс-М".

Телекомпания ВоенТВ Беларуси обнародовала видеорепортаж с 227-го общевойскового полигона, где были проведены испытательные пуски.

Управляемые ракеты применялись с переносной установки и боевой машиной пехоты БМП-2. В качестве мишени использовался корпус старого списанного БТР-60ПБ. Видно, что после попадания у бронетранспортера отвалилась башня.

Обновленные ракеты получили тандемные боевые части, способные преодолевать динамическую защиту, применяемую на основных боевых танках.

Фото: Capt. Viet Nguyen, US Army / wikimedia.org
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Сообщается, что произошло общее увеличение бронепробиваемости с 250 до 375 мм (под углом 60 градусов).

Кроме бронетехники, ПТУР также способны уничтожать другие цели: защищенные огневые точки, низколетящие вертолеты различного предназначения. При этом на использование оружия не влияет время суток и погодные условия. Максимальная дальность стрельбы достигает 4 000 метров.

Весной текущего года сообщалось о скором получении белорусскими военными российских ПТРК "Конкурс-М", которые предполагается также установить на бронированные автомобили "Витим", изготовляемые в Минске

Военные эксперты отмечают, что демонстрация этого усовершенствованного оружия стала своеобразным ответом на размещение в Прибалтике дополнительного числа бронетехники НАТО.

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