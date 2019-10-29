...А остановились мы на Луне. А собственно, почему бы и нет? Не каждый раз выпадает командировка в детство.

Всероссийский детский центр "Орленок" многие по привычке называют лагерем, хотя это устаревшее определение. Он именно центр, который объединяет десять базовых детских лагерей на живописной территории, вытянувшийся 3,7-километровой дугой вдоль берега Черного моря.

Впрочем, километры и гектары - не главная изюминка легендарного "Орленка". Сакральность в том, что для многих поколений людей, как "рожденных в СССР", так и россиян, он одно из самых светлых воспоминаний детства. А многим просто перевернул жизнь, изменив мировоззрение.

Звездопад

Фраза "командировка в детство" нуждается в уточнении: мы с фотокорреспондентом Сергеем командированы в чужое детство. В своем в "Орленке" мы не бывали. Заслугами не вышли. В советское время сюда попасть мог только одаренный, общественно-активный и неординарный ребенок. Впрочем, и сегодня так.

А вот насчет заселения на Луне - тут никаких преувеличений. Самое высокое место в ландшафте "Орленка" - Лунный городок. Назван из-за соседства с обсерваторией. Здесь жили строители, водители - фактически все, кто лагерь создавал. Все немного неземное, и даже гостиница - "Лунная".

В 1971 году по путевке в лагерь "Штормовой" приехал Сережа Шойгу... Да, он самый. Нынешний министр обороны

60 лет назад на побережье развернули ударную комсомольскую стройку. Трест, которому поручили возвести амбициозный - 253 гектара! - республиканский пионерский лагерь, был молодежным. Парни только вернулись из армии, энергии через край. Но это же 1959 год! Тогда в армии служили 3 года, на флоте - 4 года. Это была рано повзрослевшая молодежь. И напомним, строительство развернулось во времена, когда советская экономика еще полностью не оправилась от урона, нанесенного фашистами.

"Именно в России через 15 лет после разрушительной войны нашли миллионы рублей, чтобы начать строительство "Орленка", - говорит директор Александр Джеус. - Все понимали: будущее народа в детях, какими они вырастут, какими станут работниками и руководителями, такой и будет страна".

Работали по-ударному, с перевыполнением нормы в 2-2,5 раза, хотя это не считалось чем-то особенным. Например, нужно было на руках нести тяжелые бетонные блоки на холмы - несли. Не делили работу на свою и на чужую: водитель после смены шел помогать малярам, каменщикам.

А после работы - к себе в Лунный поселок, и обязательно на танцы. Когда они спали, непонятно. Может, и не спали вовсе. На стройке было много девчат. Начались комсомольские свадьбы. И скоро появилось много детей. Есть феномен "детей Лунного": социологи говорят - особое поколение: свободные, образованные и надежные люди.

Хотя могли ли они вырасти иными?

Люди, которые помнят хрущевскую оттепель, говорят о гуманизации, о переселении из бараков в благоустроенные квартиры, но... Архитектура была серой во всех смыслах. А в середине 1960-х годов оттепель закончилась.

Где-то там, за горизонтом, наверное, все так и было. Но не здесь. "Дети Лунного" вспоминают, что по поселку свободно гуляли павлины. Ничего серого вокруг: голубое море и голубое небо. В середине 1960-х здесь можно было встретить молодую Александру Пахмутову. Здесь прозвучали ее "Звездопад" и "Орлята учатся летать".

Из Италии приезжал Джанни Родари, рассказывал о Чиполлино. Роберт Рождественский читал им свои новые стихи.

Здесь был сам Гагарин!

Занятная, к слову, история. Приезд в "Орленок" Гагарина не планировался. Наоборот, 400 "орлят" хотели отправить на автобусах на встречу с космонавтами в Сочи. Но зарядили дожди, грунтовые дороги размыло, водители не рискнули везти детей. И тогда Юрий Гагарин с коллегами по отряду космонавтов сам приехал в "Орленок". Как думаете - наверное, на роскошном "ЗИЛе"? Или хотя бы на "Чайке" ?

Нет, из Сочи до Туапсе - на электричке, а затем 45 км на автобусе, что прислали из "Орленка".

Сохранилась любительская фотография. Автобус - битком, объектив, конечно, наведен на Гагарина. Прямо скажем, неканонический образ: модная шляпа, плащ, галстук-селедка. А за его плечом постоянно мелькал слегка лопоухий молодой человек.

Гагарин в "Орленке" пробыл недолго, но след оставил на века. Для "орлят" - кумир. Но и для персонала это было потрясение. Никто же не ждал в столовой космонавтов. Мгновенно налепили пельменей, кто-то сбегал домой, принес соленья. Кондитер Анатолий Бобошко приготовил торт. Гагарин после ужина зашел на кухню, пожал руку каждому сотруднику: от повара до официантки.

А вот слегка лопоухого парня никто не принял за космонавта. Он то снимал на кинокамеру, то что-то писал. Решили - журналист. Шел 1964 год...

А весной 1965-го "журналиста" увидели по телевизору: второй пилот космического корабля "Восход-2". Тогда и узнали имя: Алексей Леонов.

Леонов до конца жизни, которая прервалась совсем недавно, оставался лучшим другом "Орленка". А несколько "орлят" стали космонавтами.

Путевка в "Царскосельский"

По числу музеев на гектар территории "Орленок" можно вносить в Книгу рекордов. Куда ни придешь, везде документы, фото, реликвии. Даже в столовой: здесь ел пельмени Гагарин.

А вот на снимке поет Бисер Киров (молодежь, если имя незнакомое, то самое время нырнуть в Google). Рядом - Тамара Гвердцители. А еще Владимир Шаинский, Василий Соловьев-Седой, Сергей Михалков, Николай Добронравов. "Орлятами" были чемпионы мира по шахматам Анатолий Карпов, статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, детский омбудсмен Анна Кузнецова, телеведущие Елена Малышева, Андрей Малахов и Оксана Пушкина, Герой России космонавт Сергей Волков. Всех не перечислить, сотни знаменитостей.

В 1971 году в лагерь "Штормовой" по путевке приехал Сережа Шойгу. Ага, он самый. Нынешний министр обороны.

Почему так много девочек и мальчиков после 21-суточного пребывания в "Орленке" успешны в жизни и в карьере?

"Ожидая в 2003 году визит президента России, мы собирались говорить с ним вовсе не о трудностях, - говорит Александр Джеус. - Более важной задачей мы считали - и не ошиблись! - стратегическое развитие центра. Мы хотели оставаться творческой лабораторией и испытательной площадкой для всей российской детской педагогики, если хотите "Царскосельским лицеем", который воспитал для России целую плеяду личностей государственного масштаба".

По данным директора, школу жизненного и гражданского самоопределения в "Орленке" прошли более миллиона подростков: "Многие из них сегодня управляют страной , создают культурные ценности".

...Напрашиваюсь к "орлятам" на огонек. Присаживаюсь к костру. Мальчики и девочки подводят итоги смене. Костер под шатром, барабанит дождь. "Небо плачет, вы же прощаетесь с "Орленком" и друг с другом, - говорит младший лейтенант Настя.

Это дети из "Дозорного" (здесь единственная на планете Земля детская погранзастава!), поэтому у вожатых есть звания.

Орлятский круг (правая рука на плече товарища, левая - на талии соседа слева) и вечерний огонек - это идея ленинградских коммунаров (они приехали сюда в начале 1960-х). Позже подключился "Союз одержимых" педагога-новатора Сталя Шмакова, родоначальника игровой педагогики в Сибири (Сталь - это его имя). Были и другие идеи и неординарные педагоги. Итог - оригинальная по содержанию и яркая по форме педагогика "Орленка". Плюс традиции и романтика.

Естественно, дети не оперируют высокими материями. Истории у всех похожие. Сначала "пришлось нелегко": оторвали от любимых гаджетов. Потом выяснили - о ужас! - что нет чипсов, пиццы и колы. Некоторые не умели знакомиться и дружить. А потом... Жизнь наладилась: день настолько насыщен событиями, что не до интернета. Впрочем, мобильники им ненадолго возвращают, чтобы позвонили родителям.

"Сейчас разворачивается новый проект информационно-образовательного комплекса, который позволит окончательно разрушить стену закрытости центра, - обещает Александр Васильевич Джеус. - Родители смогут в режиме онлайн общаться с ребенком, присутствовать на массовых мероприятиях, наблюдать за морскими купаниями".

А вот чипсы - отменяются

Меню у детей не просто высчитано - сбалансировано с точностью до калории. Пятиразовое питание: первый и второй завтраки, обед, полдник и ужин. Всего на территории шесть столовых для детей плюс четыре буфета. Есть столовая для персонала.

Летом до 4 тысяч столующихся. Зимой - 1,2-1,5 тыс.

Дети приезжают из разных регионов, поэтому нужна адаптация. 2-3 дня - это самый минимум для привыкания, в том числе и по питанию. Собственно, это информация для мам и пап "орлят". Не беспокойтесь понапрасну. Естественно, очень многие дети привыкли к жареному, к фастфуду. Поэтому к правильной и здоровой пище надо привыкать. Особенно к рыбе. На столе приличные сорта: зубатка, сайда, кижуч и т.д. Готовят высококлассные повара. Но здоровое питание подразумевает, что морепродукты парят и варят. А все привыкли, что мама рыбу жарит, так ведь вкуснее...

"Но в целом активность здесь большая, поэтому дети хорошо едят", - резюмируют повара.

Услышь меня

Как говорят педагоги, проблемы соцрасслоения нет: ребенок попадает в среду, где деньги родителей ничего не решают. Ты должен сам что-то собой представлять, выстраивать отношения с окружающими.

Здесь традиционно ребенок все делал в коллективе, с коллективом и через коллектив. Так и сейчас, но расширены возможности в индивидуальных программах образования. Сегодня в центре до 100 различных программ.

"В воспитании и образовании детей, их оздоровлении, в разработке дополнительных общеразвивающих программ "Орленок" всегда занимал ведущее место, - продолжает директор. - Наше культурно-образовательное пространство всегда притягивало подростков и молодых педагогов новизной и инновационностью. Речь идет о воспитании и образовании человека нового общества, интегрированного в мировое сообщество".

... Каждый, покидая "Орленок", долго переваривает впечатления. У всех - свои. Лично на меня самое сильное впечатление произвел "Закон правой руки": все слушают, когда говорит один.

О традициях и законах жителей "Орленка" (они так и говорят: жители) я слышал. Но увидеть и почувствовать - это другое.

Сегодня все больше людей подражают героям ток-шоу, где успех - это перебить и перекричать оппонента. Поэтому сцена, где 20 человек терпеливо и внимательно слушают одного, непривычна.

Хотя... Через 21 день ребенок приедет домой, включит телевизор - и опять окажется в мире, где все кричат и перебивают.

- Ничего страшного, - парируют педагоги "Орленка". - За 21 день вырабатывается привычка. Да, ребенок вернется в привычную среду. Но это не просто социальная привычка, но и модель поведения. Которую "орлята" несут домой. В "Орленок" приходят письма. И дети, и их родители сообщают, что стали в семье обсуждать проблемы, чего раньше не было. Дети настаивают, что их мнение должно быть услышано. Принимают решения, за которые готовы нести ответственность.

Можно сказать и лаконичнее: правильно взрослеют.

От первого лица

В буче - боевой, кипучей

Александр Джеус занимает должность директора ВДЦ "Орленок" с 2001 года.

Александр Васильевич, методики "Орленка" создавали коммунары и педагоги-новаторы из СССР. Но сейчас и страна другая, и дети...

Александр Джеус: Дети всегда другие, да и время меняется, это естественно. Многие лозунги, песни, идеи устарели. Но разве могут устареть понятия Родины, Красоты, Любви, Радости, Жизни на земле? Разве может устареть детство? Это мы стареем и забываем, что надо думать о том, как в новых условиях научить детей любить Родину. Мы учим детей быть лидерами, делать окружающий их мир теплым и человечным. В "Орленке" не только умеют это делать практически, но и разрабатывают методики для региональных детских лагерей и объединений. Общий принцип нашей стратегии - разглядеть в нынешней "буче - боевой, кипучей" завтрашние проблемы, вычленить их и найти пути решения.

А что важнее - быт и инфраструктура или образование...

Александр Джеус: Нельзя говорить с ребенком о красоте и гармонии среди обшарпанных стен, замусоренного пляжа, безвкусно посаженных цветов. Воспитывает - красота. Нельзя всерьез говорить о том, что мы готовим детей к современной и будущей жизни, помещая их в условия норм прошлого столетия.

И какую из проблем - содержательную или бытовую - решать в первую очередь? Обе! Задачи "Орленка" можно и нужно решать в нормальных бытовых условиях. Исходя из этого, мы и планируем его дальнейшее развитие. А без развития "Орленок" станет неинтересным не только подросткам, но и государству, которое все эти годы поддерживает центр, вкладывает в него средства.

За год "Орленок" принимает до 20 тысяч ребят. А завтра?

Александр Джеус: Скоро мы будем принимать около 30 тысяч детей в год. Для работы с ними уже сегодня мы готовим программы профессиональной подготовки педагогов, формируем концептуальные идеи.