Ковалеву нужно опасаться Сауля Альвареса

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев, который через четыре дня будет драться с чемпионом по версиям WBC и WBA Super в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, назвал предстоящий поединок важнейшим в карьере.

- Я никогда не дрался с боксером такого уровня, - приводит слова Ковалева спортивный портал ESPN. - Даже Андре Уорд был не таким. К тому же Сауль - мексиканец. А для мексиканцев бокс - это спорт номер один.

Кстати, Андре Уорд, который дважды побеждал Ковалева в 2016 и 2017 годах и отобрал у него три чемпионских пояса, дал прогноз на поединок. Он ставит на "Канело" ("Рыжего"), как называют Сауля Альвареса.

- Во второй половине боя "Канело" придется поднажать, забраться в логово льва и работать там, - цитирует Уорда Allboxing. - Слышал, что Ковалев собирается бить по корпусу. Но он никогда не тренировал это, у него нет этого в базе. Его можно научить парочке ударов. Но он будет пропускать больше, он буде в зоне поражения. Полагаю, "Канело" остановит Ковалева в поздних раундах.

Однако Уорд не исключил, что все может пойти по другому сценарию. Мексиканец решил набрать массу, что сделает его менее подвижным и резким. Этой ошибкой может воспользоваться наш "Крушитель".

Бой Ковалев - Сауль Альварес можно будет посмотреть на Первом канале. Прямая трансляция начнется 3 ноября в 6.50 по Москве.

Между тем

Поединок между "Русским витязем" Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером состоится. Соперник россиянина опубликовал постер боя в своем официальном "Инстаграме". Поветкин и Хантер сразятся 7 декабря в андеркарде матча-реванша Энди Руис - Энтони Джошуа, который состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.