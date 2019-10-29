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29.10.2019 12:48
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Лауреат Пушкинского конкурса из Польши провел международный открытый урок

Текст: Елена Кухтенкова
Польша приняла участие в проекте "Международные просветительские экспедиции", который проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Суть "экспедиций" состоит в том, что педагоги русского как иностранного обмениваются профессиональным опытом и развивают образовательные связи между странами, давая там свои уроки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лауреат Пушкинского конкурса "РГ" Камил Дыянкевич из общеобразовательного лицея 47 города Лодзь, провел один из таких открытых уроков. На нем побывал преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Антон Сомин.

"Польша - одна из девяти стран, в которых проходят лингвистические встречи, - рассказал "РГ" Дыянкевич. - Кроме Польши в "Международных просветительских экспедициях" участвуют Австрия, Венгрия, Франция, Болгария, Эстония, Латвия, Литва и Республика Беларусь".

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По словам русиста, такие образовательные мероприятия проводятся в различных форматах: научно-популярные лекции, мастер-классы, демонстрационные уроки, круглые столы и творческие вечера с известными российскими деятелями культуры и образования.

"Темой моего урока стало спряжение глаголов и цифровизация русского языка", - сообщил Камил. Так на своем уроке русист продемонстрировал, каким образом и при помощи каких цифровых ресурсов можно весело и активно обучать грамматике.

В свою очередь российский преподаватель Антон Сомин на своем уроке сделал акцент на играх, квестах и викторинах.

"И хотя школьники только что закончили учить буквы, они понимали гостя без проблем", - отметил Камил Дыянкевич.

Фото: iStock
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В программе встречи с русским коллегой была и поездка с учениками на экскурсию в Церковь святой Ольги, где все стали свидетелями прекрасного действа - католического крещения. А в Центре обучения русскому языку "Na Wostok" педагоги оценивали блюда польской и русской кухни.

Кроме Лодзи гости из России посетили Белосток, Варшаву и Вроцлав. В Белосток прошла встреча с российской писательницей Яной Вагнер.

Справка "РГ"

Генеральные партнеры проекта "Международные просветительские экспедиции" - фонд "Тотальный диктант" и Государственный институт русского языка имени Пушкина.

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