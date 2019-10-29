Лауреат Пушкинского конкурса из Польши провел международный открытый урок

Лауреат Пушкинского конкурса "РГ" Камил Дыянкевич из общеобразовательного лицея 47 города Лодзь, провел один из таких открытых уроков. На нем побывал преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Антон Сомин.
"Польша - одна из девяти стран, в которых проходят лингвистические встречи, - рассказал "РГ" Дыянкевич. - Кроме Польши в "Международных просветительских экспедициях" участвуют Австрия, Венгрия, Франция, Болгария, Эстония, Латвия, Литва и Республика Беларусь".
По словам русиста, такие образовательные мероприятия проводятся в различных форматах: научно-популярные лекции, мастер-классы, демонстрационные уроки, круглые столы и творческие вечера с известными российскими деятелями культуры и образования.
"Темой моего урока стало спряжение глаголов и цифровизация русского языка", - сообщил Камил. Так на своем уроке русист продемонстрировал, каким образом и при помощи каких цифровых ресурсов можно весело и активно обучать грамматике.
В свою очередь российский преподаватель Антон Сомин на своем уроке сделал акцент на играх, квестах и викторинах.
"И хотя школьники только что закончили учить буквы, они понимали гостя без проблем", - отметил Камил Дыянкевич.
В программе встречи с русским коллегой была и поездка с учениками на экскурсию в Церковь святой Ольги, где все стали свидетелями прекрасного действа - католического крещения. А в Центре обучения русскому языку "Na Wostok" педагоги оценивали блюда польской и русской кухни.
Кроме Лодзи гости из России посетили Белосток, Варшаву и Вроцлав. В Белосток прошла встреча с российской писательницей Яной Вагнер.
Справка "РГ"
Генеральные партнеры проекта "Международные просветительские экспедиции" - фонд "Тотальный диктант" и Государственный институт русского языка имени Пушкина.