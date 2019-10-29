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Рубрика: Власть

Лавров: Действия РФ, Ирана и Турции признаны Дамаском, американские - нет

Военное присутствие в Сирии Москвы, Тегерана и Анкары признаны Дамаском, в отличие от той деятельности, что ведет в этой стране Вашингтон. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в Женеве, комментируя переговоры в астанинском формате с коллегами из Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу.

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"Сочинские договоренности были одобрены правительством в Дамаске, лично президентом Асадом, так, собственно, и курдами", - сказал Лавров, напомнив о договоренностях по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе, заключенных в сентябре 2018 года, и новых - по границе Сирии и Турции.

"Я не припомню аналогичных оценок в отношении тех действий, которые предпринимают США на границе", - заявил министр.

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По его словам, все три страны продолжат сотрудничество со всеми сирийскими сторонами для стабилизации на земле и уничтожения террористов. Об этом говорится в заявлении, которое приняли Лавров, Зариф и Чавушоглу.

"В заявлении подтверждается наша полная приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Подтверждается наша линия на выкорчевывание терроризма во всех его проявлениях в этой стране", - пояснил глава российского МИД, которого цитирует ТАСС.

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