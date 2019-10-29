Лукашенко потребовал принять новые антинаркотические меры

В Беларуси за последние пять лет, по мнению президента страны, удалось "стабилизировать обстановку в сфере распространения и потребления наркотиков". Однако, акцентировал внимание 29 октября на совещании с руководителями исполнительной власти и судейского корпуса Александр Лукашенко, особых поводов для самоуспокоенности по этой резонансной теме нет.

Правда, напомнил он, благодаря принятым в 2014 году системным мерам, уже удалось поставить заслон на пути распространения синтетических препаратов, основными потребителями которых была молодежь. Кроме того, цитирует президента его пресс-служба, "значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов".

В результате за прошедшие годы, по словам Лукашенко, количество наркопреступлений сократилось в полтора раза, а совершенных с участием несовершеннолетних - примерно в пять раз. Статистика подтверждает, что и количество смертей от передозировок наркотиками в РБ в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США.

Обращаясь к проблеме наркотиков, уточнил президент, стране пришлось пройти "по неизведанной целине". Таких комплексных мер, признался оратор, никогда ни одна страна, а тем более Беларусь, не принимала в сфере борьбы и профилактики наркотиков.

"Мы тогда приняли решение, что к этому вопросу вернемся, проанализируем практики и, если необходимо, примем дополнительные меры, что сегодня и пытаемся сделать. С первого захода у нас получится или, может, еще раз придется к этому вопросу вернуться, но к 1 января 2020 года точки над "i" должны быть ", - поставил задачу Лукашенко.

Борьбу с распространением наркотиков президент назвал серьезным вызовом для всего мирового сообщества. Наркокартели, констатировал он, учитывая географическое положение республики, стремятся воспользоваться ее удобной логистикой. "Только за прошлый год правоохранителями перехвачено на границе почти полтонны гашиша. Не прекращаются попытки снова подсадить людей на синтетические наркотики. Одних амфетаминов и иных психотропных веществ изъято свыше 36 кг", - сообщил оратор.

Он дал понять в этой связи, что принцип неотвратимости наказания должен работать, прежде всего, в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика. "Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, - тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью", - потребовал глава государства, добавив, что все уголовные дела по наркотикам, совершенные в составе организованных групп, должны находиться на особом контроле в органах прокуратуры.

В Уголовный кодекс, напомнил Лукашенко, не так давно были внесены поправки, которые дают судам возможность более гибко подходить к назначению наказания. "У людей не должно быть сомнений в справедливости и обоснованности принимаемых судебных решений. Главная задача суда - тщательно разобраться в ситуации и назначить адекватное обстоятельствам дела наказание. Поэтому, если надо дополнительно сориентировать судейский корпус в части единообразного применения закона, давайте разъясним соответствующие вопросы на уровне самого суда, а может быть, Пленума Верховного Суда", - предложил президент. Одновременно он указал на необходимость обеспечить занятость и поддержку людей, освобожденных из мест лишения свободы. "Они - наши граждане, и мы должны помочь им вернуться к нормальной жизни и не допустить возврата снова в преступную среду", - сказал он.

Глава государства указал и на недостаточные меры по профилактике наркоторговли и наркомании. Самый эффективный барьер на пути распространения наркотиков, полагает он, "это их тотальное непринятие обществом. Не будет спроса, не будет и предложений. Нам этого нужно добиваться", - подчеркнул Лукашенко, указав на необходимость совершенствования антинаркотической пропаганды. Наряду с традиционными СМИ здесь следует активно подключать социальные сети, другие виды популярных у подростков интернет-ресурсов.

Президент подверг критике работу руководства Министерства информации, которая, на его взгляд, в этом плане малозаметна. "Я вообще что-то не вижу этого министерства", - резюмировал глава государства.