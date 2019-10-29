Максим Фадеев перенес сердечный приступ

51-летний советский, российский певец, автор песен, важный музыкальный продюсер, актер, режиссер, сценарист и оператор Максим Фадеев подтвердил, что перенес сердечный приступ. Но уже идет на поправку.

О чем артист сообщил сегодня в своем Instagram. Опубликовав видеообращение.

"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, и я уже во всю работаю", - заверил продюсер.

Напомнив, что 27 ноября в Crocus City Hall в Москве состоится его сольный концерт.

"Буду очень рад видеть всех Вас! Музыка для меня - это жизнь! Если Вам это близко или Вы просто любите хорошую музыку - Welcome!", - пишет Максим.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье Фадееву стало плохо, и ему потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи диагностировали продюсеру предынфарктное состояние, однако от госпитализации музыкант отказался.

Далее эту информацию подтвердила певица Ольга Серябкина, бывшая участница проекта Serebro, ныне выступающая как MOLLY.

Ольга заметила, что произошедшее - "это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение". "Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность - здоровье", - прокомментировала артистка в Instagram.

Ранее Фадеева пытались обвинить в плагиате.