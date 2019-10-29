Марин Ле Пен осудила нападение на мечеть в Байонне

Нападение на мечеть в городе Байонне на юго-западе Франции, в результате чего двое прихожан получили пулевые ранения, причем один из них тяжелое, вызвало возмущение в стране.

Сразу же отреагировала лидер партии "Национальное объединение" (бывший Нацфронт) Марин Ле Пен. Она назвала произошедшее в Байонне "терактом", который "полностью противоречит всем ценностям, которые присущи нашему движению" и призвала наказать виновного по всей строгости закона.

С осуждением инцидента, который чуть было не привел к гибели людей, выступил президент страны Эмманюэль Макрон. В своем аккаунте в Twitter он заявил о том, что "Республика никогда не будет толерантна к проявлением ненависти" и сможет "защитить сограждан-мусульман".

Примерно в таком же духе высказываются и многие другие местные политики, а Анур Кбибеш, один из руководителей Французского совета мусульманской веры (CFCM), представляющего интересы общины, насчитывающей от пяти до шести миллионов человек, считает, что в стране создался нездоровый климат по отношению к его единоверцам. При этом он сослался на атмосферу подозрительности, возникшей после того, как в начале октября приверженец радикального ислама Микель Арпон, работавший в парижской префектуре полиции, убил четверых своих коллег.

Вполне естественно, что сейчас здесь пытаются понять, что же из себя представлял налетчик на мечеть? Клод Синке, 84-летний пенсионер, проживавший в местечке Сен-Мартен-де-Сеньян, что в 12 километрах от Байонны, мягко говоря, недолюбливал мусульман, и это следует из его записей в Facebook. Так, он делился своими соображениями о том, что " идет война с исламистами", а для того, чтобы они "повылезали из щелей", можно было бы "подложить бомбу в школу или кинотеатр". Правда, сам этого делать, если верить записям, не намеревался. Нашел другую более впечатляющую, знаковую мишень.

По некоторым данным Клод Синке в молодости прошел военную подготовку, долгие годы служил по линии Минобразования и очень любил оружие. Как рассказывают соседи, у него была целая коллекция, которой он, то и дело, хвастался перед ними. Причем, как установлено, владел всем этим арсеналом на вполне законных основаниях - был членом клуба спортивной стрельбы. Некоторые экземпляры, в том числе пистолет марки Smith & Wesson, в минувший понедельник пустил в ход. Все это "железо" было конфисковано в ходе обыска, проведенного в ночь на вторник в его доме.

Помимо этого питал явные симпатии к Америке, стране, где огнестрельное оружие можно запросто приобрести в супермаркете. Считал себя скульптором-самоучкой по дереву и свободное время, а у него его было хоть отбавляй, столярничал в мастерской и как-то соорудил настольную лампу, у которой колонна была исполнена в виде двух латинских буква "US", а в основании имелся выдвигающийся ящичек по форме револьвера. Поделку он вручил представителям американского общества "Франция-Луизиана", в котором долгое время состоял.

В 2015-ом на местных выборах баллотировался от тогдашнего Нацфронта, но проиграл, а спустя год за высказывания расистского свойства был от партии, активно избавлявшейся от некогда радикально образа, отлучен. Так что совсем неслучайно, что Марин Ле Пен первой дала жесткую оценку ЧП в Байонне.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"