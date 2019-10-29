Медики назвали вредные сочетания продуктов для организма

Организм человека приспособлен к смешанному питанию, но сочетание даже самых полезных (по отдельности), но несовместимых продуктов может принести дискомфорт. Диетологи назвали несочетающиеся с точки зрения медицины продукты.

Прежде всего плохо сочетаются продукты, где много животного и растительного белка.

- Из бытовых примеров можно привести жирный кусок мяса и после него сладкий фрукт. У большинства людей после такого приема пищи может начаться брожение, потому что мясо будет долго лежать и перевариваться, а фрукту в желудке вообще делать нечего, заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог Елена Соломатина.

Подобный эффект вызовет жирное мясо с жареной картошкой и сладкий торт. Лучше всего мясо сочетается с некрахмалистыми овощами: кабачками, цукини, баклажанами, бобами, репой, свеклой и морковью. Грубые пищевые волокна не перевариваются, но берут на себя излишки холестерина, быстрее очищают кишечник, не давая мясу долго лежать и разлагаться.

Диетологи также выступают против сладкого чая с белым хлебом и вареньем. По их мнению, такое питание провоцирует ощущение разбитости и усталости.

Отдельная тема - это спиртное. Любой алкоголь плохо сочетается с кофеином и крепким чаем. Спиртное нельзя употреблять с газированными напитками, которые усиливают его всасывание и способствуют быстрому усвоению сахаров. Нельзя закусывать алкоголь солеными продуктами. Например, пиво - соленой рыбой, орешками и чипсами. Так как это приведет к отекам, повышению давления и торможению обменных процессов. В итоге употребление несочетающихся продуктов провоцирует отложение жиров.

Впрочем, диетологи советуют в увлечении здоровым образом жизни не доходить до фанатизма и питаться сбалансированной смешанной пищей.