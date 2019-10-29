Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6%

Премьер-министр Дмитрий Медведев ожидает предложения, способные к 2024 году увеличить долю инвестиционных расходов федерального бюджета до 6 процентов, а регионов - до 15. Министерству финансов и Министерству экономического развития поручено представить идеи до 2 декабря.

Чтобы в регионах активнее инвестировали в экономику, Минфин, МЭР и Минвостокразвития в этот же срок подготовят предложения по стимулированию введения инвестиционного налогового вычета во всех субъектах Российской Федерации. При этом министерствам поручено учесть необходимость балансировки региональных бюджетов в связи с потенциальными выпадающими доходами.

Новый механизм частного инвестирования правительство подготовит при софинансировании на возвратных и платных условиях средствами Фонда национального благосостояния. Его объем превысил 3 процента ВВП и деньги сверх этой планки могут вкладываться в экономику. До 2 декабря министерство финансов должно подать предложения.

Также премьер-министр хочет в начале декабря получить на стол проекты сразу двух планов мероприятий. Первый должен повысить эффективность применения инструментов коллективного инвестирования, за счет которого предполагается обеспечивать переток ресурсов из сырьевых отраслей в несырьевые, а второй - сформировать единый механизм поддержки промышленных предприятий через доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования.

Не реализован полностью ресурс, связанный с закупками продукции отечественных производителей в рамках национальных проектов. Дмитрий Медведев дал время до 2 декабря, чтобы министерства подготовили дополнительные меры для стимулирования таких закупок.

Отдельное поручение выпущено в поддержку отечественных интернет-компаний. До 1 июля 2020 года премьер-министр хочет увидеть предложения по выравниванию условий конкуренции с их иностранными коллегами.