Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов

Министерство финансов, Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба подготовят доклад о необходимости наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов займов.

Доводы премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ожидает до 2 декабря. Поручение вошло в единый перечень, направленный на ускорение экономического роста.

До 1 июля следующего года глава правительства ожидает принятие федерального закона для создания и использования инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг, а до 1 июля 2021 года - закона, расширяющего перечень финансовых и иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы.