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29.10.2019 07:56
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми

Текст: Ольга Игнатова
Минэкономразвития предлагает расширить методику обследований домохозяйств с целью выявления семей с низкими доходами.
Фото: iStock Family Sitting On Garden Seat Together Laughing Фото: iStock
Family Sitting On Garden Seat Together Laughing Фото: iStock

Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Как говорится в пояснительной записке к разработанному документу, его основная цель - информационное обеспечение мероприятий, направленных на повышение доходов населения, снижение бедности, совершенствование механизмов оказания социальной помощи населению, исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости.

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Для этого ежегодно, начиная с 2021 года, будут выборочно обследоваться доходы населения 160 тысяч домашних хозяйств. Под особым контролем окажутся семьи с детьми в возрасте до 18 лет (в том числе с детьми в возрасте до трех лет и возрасте до семи лет). А с 2020 года планируется начать выборочное наблюдение условий жизни и финансового положения граждан старшего поколения. Предполагается обследовать не менее 25 тысяч домохозяйств.

Фото: sinorusfocus.com
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Итогом станет формирование информации об условиях жизни, финансовом положении и трудовой деятельности по целевым социально-демографическим группам семей, а также оценка доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с учетом верификации на основе данных о доходах населения ФНС России и ПФР в целом по России и по регионам. Также будет сформирован дополнительный блок информации, характеризующей социально-экономические индикаторы бедности (мониторинг бедности) в разрезе социально-демографических групп населения и домашних хозяйств в целом по России и по субъектам.

К опросам, на основании которых потом и будут выводить индикаторы бедности, планируется привлекать интервьюеров. В Минэкономразвития рассчитали вознаграждение за такую работу. Так, вознаграждение для бригадира-инструктора территориального уровня составит 17000 рублей в месяц, для инструктора территориального уровня - 15200 рублей в месяц, для интервьюера - 14100 рублей в месяц, для оператора формального и логического контроля - 14200 рублей в месяц, для оператора ввода статистической информации - 12600 рублей в месяц.

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