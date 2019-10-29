Новости

Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности 04:46
Пожар в Калифорнии принял масштабы катастрофы 04:40
СК завел дело о хищении денег при ремонте автобусов во Владивостоке 04:34
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 04:11
Восемь человек погибли при ЧП на стройке в Китае 04:02
Жителей Магадана разбудило землетрясение 03:48
Российский сенатор оценил заявление о возвращении фашизма на Украину 03:45
После протестов в центре Сантьяго загорелись несколько зданий 03:30
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии 03:00
Глава МВД Украины признался в поддержке батальона "Азов" 02:49
В США по ошибке выпустили отбывающего пожизненный срок заключенного 02:28
В Британии не удалось спасти застрявшего в дымовой трубе мужчину 02:03
Посольство РФ в США заявило о негуманном отношении к Ярошенко 01:50
Американский спецназ захватил пятерых террористов на севере Сирии 01:35
Лаврентьев: Сирийскую нефть должно контролировать правительство страны 28.10.2019
Британский парламент не поддержал предложение о досрочных выборах 28.10.2019
Жителям Дагестана вернули за коммуналку почти 3,5 миллиона рублей 28.10.2019
Работники смогут получить трудовой договор в электронном виде 28.10.2019
В результате обстрела Горловки погиб ополченец 28.10.2019
Лучших молодых архитекторов России выявили в Иннополисе 28.10.2019
Дешево не будет. Skoda объяснила, почему не станет бюджетным брендом 28.10.2019
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США 28.10.2019
Трамп оговорился и назвал Зеленского президентом России 28.10.2019
В Астрахани задержали серийного грабителя женщин 28.10.2019
Пожилой мужчина устроил стрельбу возле мечети во французской Байонне 28.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
29.10.2019 04:46
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране. По инициативе ведомства, для повышения качества статистических данных бедности в России с 2020 года Росстат будет сверять показатели с учетом данных Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России.

Фото: sinorusfocus.com
Китайский путь решения проблемы бедности актуален для всего мира

Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и семей с детьми, информирует РБК. Верифицированные данные по стране и каждому отдельному региону будут публиковаться 29 декабря. Нововведение должно помочь усилить адресность государственной социальной помощи.

Ранее Росстат сообщал, что уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до рекордных 12,9 процента. За чертой бедности в настоящее время проживают 18,9 миллиона россиян, что является самым малым показателем после 2014 года.

Экономика Правительство Минэкономразвития Правительство Росстат Правительство Минфин ФНС Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
РЖД объявили дату запуска обновленных составов с душем и микроволновкой
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий