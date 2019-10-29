Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране. По инициативе ведомства, для повышения качества статистических данных бедности в России с 2020 года Росстат будет сверять показатели с учетом данных Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России.

Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и семей с детьми, информирует РБК. Верифицированные данные по стране и каждому отдельному региону будут публиковаться 29 декабря. Нововведение должно помочь усилить адресность государственной социальной помощи.

Ранее Росстат сообщал, что уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до рекордных 12,9 процента. За чертой бедности в настоящее время проживают 18,9 миллиона россиян, что является самым малым показателем после 2014 года.