Мишустин: Доля сомнительных операций по НДС сократилась до 0,6%

Доля сомнительных операций по налогу на добавленную стоимость (НДС) с 8 процентов в 2016 году снизилась до 0,6 процента в первом полугодии 2019 года, а количество организаций с признаками фиктивности за это время сократилось с 1,6 миллиона до 120,6 тысячи. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на Всероссийском налоговом форуме.

Применение современных технологий в налоговом администрировании, по словам руководителя федерального налогового ведомства, позволило практически отказаться от традиционных форм проверок, и создать условия, когда уклонение от уплаты налогов становится невыгодным.

"Все транзакции с налоговым риском автоматически попадают в зону внимания налоговых органов через инструменты дистанционного мониторинга и предиктивной аналитики с четкой градацией налогоплательщиков по зонам риска", - подчеркнул глава ФНС.

Первым таким инструментом стала АСК-НДС - система, которая автоматически отслеживает цепочки формирования НДС по сделкам в масштабах страны. Ее применение как раз и позволило в корне изменить отношение к недобросовестной налоговой конкуренции в бизнес-среде всего за несколько лет.

На базе АСК НДС-2 совместно с ФТС России создан проект документальной прослеживаемости импортных товаров. Он позволит освободить рынок от недобросовестных участников, пресечь занижение таможенной стоимости товаров, а также уменьшить количество проверок и административную нагрузку на добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, уточнил Михаил Мишустин.