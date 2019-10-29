Мишустин сообщил о четверти миллиона зарегистрировавшихся самозанятых

В качестве самозанятых в России зарегистрировалось уже более 250 тысяч граждан. Такие данные озвучил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на форуме "Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти".

Он напомнил, что с помощью мобильного приложения "Мой налог" самозанятые могут зарегистрироваться и легализовать свою деятельность буквально в пару кликов.

"У нас уже больше четверти миллиона самозанятых, которые добровольно зарегистрировались в нашей системе", - отметил Мишустин.

Налоговый режим для самозанятых действует для граждан, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности по ставке 4 процента (для работающих с физлицами) и 6 процентов (для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями).

Эксперимент действует в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Он был запущен 1 января 2019 года. В 2020 году спецрежим для самозанятых собираются ввести еще в 13 регионах.